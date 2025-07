NBA legenda udara po Dončiću: 'Mora naučiti igrati obranu i dovesti se u formu'

Charles Barkley poznat je kao netko tko ne želi skrivati riječi, posebno kada su veliki igrači u pitanju.

Američka legenda ovaj put udarila je po Luki Dončiću, nakon što je momčad LA Lakersa ispala iz NBA doigravanja od Minnesota Timberwolvesa. Timberwolvesi su u petoj utakmici četvrtfinala NBA lige pobijedili Lakerse 103:96 te su se tako plasirali u polufinale Zapadne konferencije s ukupnih 4:1.

"He gotta learn to play defense and get in shape!" 😳



Charles Barkley SLAMS Luka Doncic for his lack of conditioning and defensive impact for the Lakers



We agree with Chuck? 👀pic.twitter.com/VXyTog6ecm