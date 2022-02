Utah Jazz Bojana Bogdanovića noćas po hrvatskom vremenu u Salt Lake Cityju došao je do treće uzastopne pobjede. Ovog puta, Jazzeri su bili bolji od New York Knicksa 113-104. Donovan Mitchell, najbolji košarkaš Utah Jazza, bio je najbolji pojedinac utakmice sa 32 poena i 7 skokova i 6 asistencija. Imao je i 4 ukradene lopte.

Babo ubacio 20 poena

Bogdanović je za 32 minute igre zabio 20 poena, uz 4 skoka i 1 asistenciju. Šut iz igre imao je 6-14, za tricu 2-7, slobodna je gađao 6-6. Pogledajte samo njegov rad nogu i potez protiv Fourniera...

Rođeni Mostarac trenutno je na prosjeku od 17.9 poena, 4.3 skoka i 1.8 asistencija po utakmici. Također, Mike Conley dodao je 18 poena uz 7 asistencija.

Julius Randle postigao je 30 poena i predvodio je New York Knickse u poenima. Mitchell Robinson dodao je rekordnih 19 poena u sezoni, 21 skok i tri blokade. R.J. Barrett je imao 23 poena, sedam skokova i šest asistencija, a Evan Fournier 16 poena. No, to nije bilo dovoljno za pobjedu i Knicksi su izgubili treću utakmicu zaredom.

Žilavi Knicksi

Jazz su se dvaput vraćali nakon zaostatka od 12 poena i otvorili četvrtu četvrtinu nizom od 16-6, poveli 98-92. Royce O'Neale pogodio je uzastopne trice - svoje prve koševe na utakmici - te završio niz Jazzera...

New York je smanjio zaostatak na 98-97 nakon trice Aleca Burksa. Mitchell je asistirao Udoku Azubuikea i Bogdanovića za koševe kako bi sačuvao vodstvo Jazza. Završio je niz od 7-0 tricama, čime je Utah povela sa 105-97 sa 1:08 prije kraja.

Jazz je povećao prednost od 10 poena početkom treće četvrtine kada je Azubuike zakucao za 68-58. No, onda se Utah ugasila. Jazz je bio dosta hladan u napadu, postigavši ​​jedan koš u intervalu od šest minuta i to ih je dovelo u probleme, budući da su bili propustili priliku prelomiti utakmicu i odvesti ju u neke svoje, nepovratne vode za Knickse. Utah je promašila 13 od 14 šuteva i izgubila pet lopti u tom rasponu, dopuštajući Knicksima povratak. No, društvo iz Velike Jabuke nije uspjelo pobijediti.