Utah Jazz Bojana Bogdanovića noćas je po hrvatskom vremenu u Salt Lake Cityju pobijedio Denver Nuggetse 108-104. Trent Forrest postigao je career-high 18 poena i osam asistencija, te je predvodio pobjedničku momčad. Mike Conley zabio je 17 poena za Utah. Rudy Gay, Royce O'Neale i Bojan Bogdanović postigli su po 15 poena, a čak šestorica igrača Utah Jazza zabila su dvoznamenkasti broj koševa. Utah je pobijedio tek treći put u 14 utakmica, a Nuggetse je pomeo s 4-0 u ovoj sezoni.

Oslabljene obje momčadi

Inače, obje su momčadi bile znatno oslabljene. Utah je bio bez pet važnih igrača, među kojima najvećih zvijezda Donovana Mitchella i jednog od najboljih centara lige Rudyja Goberta, a Denveru su se na dugačkoj listi ozlijeđenih pridružili aktualni MVP prošle sezone, fantastični Nikola Jokić zbog ozljede nožnog prsta, te Aaron Gordon. Utah je u takvom odnosu snaga prekinula crni niz od pet uzastopnih poraza i sedam u posljednjih osam utakmica...

Bila je ovo njihova posljednja međusobna utakmica prije doigravanja...

"Svi su igrali dobro. Trebalo nam je ovako nešto. Svi su igrali energično", rekao je Forrest i dodao:

"Više sam sretan što smo pobijedili, nego kako sam igrao."

Bryn Forbes zabio je četiri trice i postigao 26 poena za vodstvo Denvera. Monte Morris je dodao 15 poena, Will Barton je zabio 14, a Davon Reed 13 za Nuggetse.

Utah je bio bolji od Denvera sa 64-42. Jazz je također završio s 20 bodova manje od 14 izgubljenih poena Nuggetsa.

"To su utakmice koje su najuzbudljivije za našu momčad," izjavio je Conley i nastavio:

'Nisu sad to bila zakucavanja, nisu to bile ni neke trice'

"Nisu sad to bila zakucavanja, nisu to bile ni neke trice. Ovo za nas nije bila neka posebno dobra ofenzivna utakmica. Za nas je bilo bitno natjerati suparnika na izgubljenu loptu ili doći do ukradene lopte."

Nuggetsi su zaostajali veći dio četvrte četvrtine prije nego što su izjednačili na 97 - 97. Denver je to okrenuo na uzastopne posjede, postavljajući par koševa Gaya. To je izazvalo niz od 9-2 koji je doveo Utah do vodstva od 106-99 s 1:07.

Forbes ga je smanjio na dva boda na skakaču s preostalih 18,9 sekundi. Bogdanović je pogodio par slobodnih bacanja i zapečatio pobjedu.

"Imate dečke koji možda nisu tu u većini situacija… iskustvo je najbolji učitelj za te dečke koji su vani da završe utakmicu", kazao je trener Nuggetsa Michael Malone i nastavio:

Malone govorio o Bogdanoviću

"Bilo je pozitivno, a tu je i puno učenja, isječaka i stvari koje mogu poboljšati sljedeći put kada budu u toj situaciji", prenosi njegove riječi ESPN.

Zanimljivo, ali uoči ove četvrte i posljednje ovosezonske utakmice protiv Utah Jazza, trener Denver Nuggetsa Michael Malone govorio je o Bojanu Bogdanoviću, koji je protiv njegove momčadi u svibnju postigao rekord karijere od 48 koševa (srušio rekord velikog Dražena Petrovića - 44 - s najviše poena u jednoj utakmici NBA lige od strane jednog igrača iz Hrvatske), a prije nepunih mjesec dana zabio je Nuggetsima 36...

"Uvijek se šalimo kako je Bojan ubojica Nuggetsa. Mogao bi komotno biti kapetan te momčadi", istaknuo je Michael Malone.

Rezultati NBA lige:

Utah - Denver 108 - 104

(Bojan Bogdanović je za 35 minuta ubacio 15 koševa uz 7 skokova i dvije asistencija)

LA Lakers - Portland 99 - 94

Dallas - Oklahoma City 114 - 120 (prod.)

Boston - Charlotte 113 - 107

New York - Memphis 108 - 120

Sacramento - Brooklyn 112 - 101

Houston - Cleveland 115 - 104

Indiana - Orlando 118 - 119

Philadelphia - Washington 103 - 106

POREDAK

ISTOČNA KONFERENCIJA

Atlantic Divizija

Philadelphia 76ers 31 20 .608 -- Brooklyn Nets 29 22 .569 2 Toronto Raptors 26 23 .531 4 Boston Celtics 28 25 .528 4 New York Knicks 24 28 .462 7 1/2

Central Divizija

Chicago Bulls 32 18 .640 -- Milwaukee Bucks 32 21 .604 1 1/2 Cleveland Cavaliers 31 21 .596 2 Indiana Pacers 19 34 .358 14 1/2 Detroit Pistons 12 38 .240 20

Southeast Divizija

Miami Heat 32 20 .615 -- Charlotte Hornets 28 24 .538 4 Atlanta Hawks 24 26 .480 7 Washington Wizards 24 27 .471 7 1/2 Orlando Magic 12 41 .226 20 1/2

ZAPADNA KONFERENCIJA

Pacific Divizija

Phoenix Suns 41 9 .820 -- Golden State Warriors 39 13 .750 3 Los Angeles Clippers 26 27 .491 16 1/2 Los Angeles Lakers 25 27 .481 17 Sacramento Kings 19 34 .358 23 1/2

Southwest Divizija

Memphis Grizzlies 36 18 .667 -- Dallas Mavericks 29 23 .558 6 New Orleans Pelicans 19 32 .373 15 1/2 San Antonio Spurs 19 33 .365 16 Houston Rockets 15 36 .294 19 1/2

Northwest Divizija