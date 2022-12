LA Clippersi Ivice Zubca upisali su u srijedu kod kuće pobjedu nad Charlotte Hornetsima, dok su Detroit Pistonsi Bojana Bogdanovića doživjeli poraz na gostovanju kod Philadelphia 76ersa.

LA Clippersi su sa 126-105 bili bolji od Charlotte Hornetsa, a Zubac je na terenu proveo 22:36 minuta i zabio četiri koša (šut iz igre 2/3) i upisao osam skokova, jednu asistenciju i jednu blokadu.

Paul George je ubacio 22 koša i predvodio je sedam igrača s dvoznamenkastim učinkom. Nicolas Batum je zabio 21 koš, sve trice, Kawhi Leonard je dodao 16, a Norman Powell 14 za Los Angeles koji je ostvario rekord sezone od 23 trice i vodio s čak 36 koševa u prvom poluvremenu.

LaMelo Ball predvodio je Charlotte s triple-double učinkom - 25 poena, 11 skokova i 12 asistencija - dok je Mason Plumlee dodao 18 poena, a Jalen McDaniels završio sa 16.

Od Detroit Pistonsa su sa 113-93 bolji bili Philadelphia 76ersi koje je predvodio Joel Embiid sa 22 pogotka, 10 skokova, šest asistencija i četiri blokade.

Tobias Harris je dodao 17 koševa, a James Harden 15 koševa i osam asistencija za Sixerse kojima je ovo šesta uzastopna pobjeda na domaćem terenu.

Jaden Ivey je bio najbolji u redovima Pistonsa sa 18 koševa, Killian Hayes je dodao je 12, a Bogdanović je u 23:31 minutu na terenu zabio deset koševa (šut iz igre 1/3) i ugrabio osam skokova. Pistonsima je ovo četvrti poraz u nizu.

Spomenimo i kako je Luka Dončić s 25 poena, devet skokova i deset asistencija predvodio Dallas Mavericske do pobjede 104-99 kod Minnesota Timberwolvesa. Slovenac je tijekom utakmice bio meta jednog navijača domaćina koji ga je cijelo vrijeme provocirao.

"Jedan momak je stalno razgovarao sa mnom. Nisam ga vidio na kraju. Kada smo šutirali slobodna bacanja, već je otišao. Ali znaš, to me pokreće. Razgovor s navijačima, volim to. Pokreće me i zato smo došli do velike pobjede", rekao je Dončić.

Rezultati:

LA Clippers - Charlotte Hornets 126 - 105

Atlanta Hawks - Chicago Bulls 108 - 110

Boston Celtics - Indiana Pacers 112 - 117

Brooklyn Nets - Golden State Warriors 143 - 113

New York Knicks - Toronto Raptors 106 - 113

Sacramento Kings - LA Lakers 134 - 120

Houston Rockets - Orlando Magic 110 - 116

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 99 - 104

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 101 - 98

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 114 - 106

Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 113 - 93