Boeheim je tijekom svog boravka na klupi Syracusea ostvario 1015 pobjeda, što je drugi najveći broj uspjeha u Prvoj diviziji NCAA-a, više od njega ostvario je samo veliki Mike Krzyzewski koji je od 1980. do 2022. godine vodio Duke do 1202 pobjede.

Boeheim je bio i pomoćni trener u reprezentaciji SAD-a dok ju je vodio Krzyzewski ka osvajanjima olimpijskih zlata u Pekingu 2008., Londonu 2012. i Rio de Janeiru 2016., kao i naslovima svjetskih prvaka u Turskoj 2010. te Španjolskoj 2014.

Upravo je Boeheim svojim radom pretvorio Syracuse u jedno od najboljih košarkaških sveučilišta u SAD-u, 2003. godine je osvojio i naslov prvaka NCAA s momčadi koju je na terenu predvodio Carmelo Anthony, još četiri je puta stizao do Final Foura, a 35 puta je sa svojim momčadima osiguravao nastup u doigravanju. No, ovo je druga godina zaredom, a treća u posljednje četiri sezone kako će Syracuse propustiti 'veliki ples' pa je postalo očito kako je Boeheim stigao do kraja puta.

"Nema dvojbe kako naš košarkaški program ne bi bio sila kakva jest bez Jima Boeheima. On je uložio većinu svog života kako bi izgradio ovaj program i kultivirao generacije studenata-sportaša kako bi predstavljali svoje sveučilište s ponosom", kazao je rektor sveučilišta Kent Syverud.

Boeheima će na mjestu glavnog trenera zamijeniti njegov bivši igrač i pomoćnik Adrian Autry (51). Autry je igrao za Syracuse pod Boeheimom od 1990. do 1994. godine, a od 2011. je radio kao pomoćni trener u Boeheimovu stožeru.