Najbolji košarkaš današnjice u posebnom izdanju: LeBron kao u video igrici

Nakon pet utakmica izbivanja, najbolji košarkaš današnjice LeBron James, noćas se po hrvatskom vremenu vratio u momčad Los Angeles Lakersa i svojim 'triple-double' učinkom (29 koševa, 13 skokova, 10 asistencija) dao veliki obol u domaćoj pobjedi 122-115 protiv New York Knicksa ostvarenoj u produžetku. Dok Jamesa nije bilo zbog otekline u koljenu, Lakersi su u pet utakmica doživjeli četiri poraza. No, kad se 'tata' vrati na parket, odmah je to druga priča. "On je nevjerojatan. Čini mi se da mu je odmor dobro došao. Nismo željeli da igra 39 minuta, ali i produžetak je na to utjecao", izjavio je trener Lakersa Frank Vogel nakon dvoboja, prenose američki mediji. Bio je to najveći povratak Lakersa otkako su 2015. nadoknadili 21 poen zaostatka u Denveru, prenosi ESPN pisanje AP-a... James je imao 13 od 24 iz igre, a pod košem je bio neumoljiv. Lakersi su vodili cijelih pet minuta produžetka nakon što je James sam kao u video igrici, zakucao nakon što ga je RJ Barrett preokrenuo... Jamesu je ovo bio četvrti triple-double u sezoni, 103. u karijeri i peti protiv Knicksa.