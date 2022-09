Hrvatska je u nedjelju završila svoj put na EuroBasketu. Izabranici Damira Mulaomerovića nisu imali šanse protiv nabrijanih Finaca i fantastičnog Laurija Markkanena, koji je u pobjedi 94:86 ubacio 43 poena.

Osim što smo izgubili i propustili mogućnost za borbu za medalju, Hrvatska je vjerojatno ostala bez najboljeg igrača Bojana Bogdanovića, a sada dolazi i potresna vijest iz Hrvatskog košarkaškog saveza.

U razgovoru za Sportske novosti , izbornik Mulaomerović potvrdio je već najavljenu ostavku:

Žao mu je

"To je to. Unio sam sve u ovo, cijela ekipa ljudi koja je bila sa mnom, pokušali smo sve, ali nije išlo. Potrošio sam se, umorio od svega, posebno sam to osjećao za vrijeme milanske skupine, jer puno je truda u ovo uloženo", rekao je Mula i nastavio:

"Mislim da je moralno od mene da više ne budem na poziciji izbornika, vrijeme je za nekog s novom energijom, vrijeme je za novog izbornika. Nastavak kvalifikacija za Eurobasket 2025 je već početkom studenog, na ljudima iz Saveza je da nakon što se naprave analize, u sljedećim danima pronađu neko novo rješenje."

Komentirao je i tijek utakmice i naglasio kako mu je žao što nismo bili agresivniji u obrani.