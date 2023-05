Partizan i Real Madrid od 20:30 igraju četvrtu utakmicu četvrtfinalne faze Eurolige pred ponovo punom Štark Arenom. Nakon fenomenalne atmosfere u trećoj utakmici serije, ova u četvrtoj bit će drugačija.

Masakr koji je jučer u školi u centru Beograda izveo 14-godišnjak užasnuo je Srbiju. Tinejdžer je u svoju školu ušao s pištoljem, ubio osam učenika i domara te teško ranio sedam osoba prije nego što je uhićen. Zbog toga će atmosfera na večerašnjoj utakmici biti znatno drugačija.

Uoči utakmice Partizanove navijače oduševio je Realov Mario Hezonja. Hrvatski košarkaš se zaustavio prilikom izlaska iz tunela kako bi se fotografirao s djecom. Ostatak publike popratio je taj potez velikim pljeskom. Hezonju su Grobari uoči prve utakmice u Beogradu izviždali.

Hezonja od 17. godine među Grobarima ima kultni status jer je rekao da ne bi imao ništa protiv dolaska te se divio klupskom radu s mladima i navijačima. Prvu šansu za Final Four Partizan nije iskoristio na svom parketu u utorak, kada je Real slavio 82:80 i tako produljio seriju. Final Four će se održati u Kaunasu od 19. do 21. svibnja.