Kapetan Hrvatske zabrinuo navijače Reala: 'Ništa se ne događa onako kako želite'

Od svog povratka u Europu iz NBA lige 2020., kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Mario Hezonja jedan je od najboljih igrača Eurolige. Potvrđuje to i prošlosezonski izbor u drugu najbolju petorku Eurolige, a 2023. bio je jedan od ključnih igrača Real Madrida na putu do europske titule. 'Kraljevskom klubu' pridružio se 2022. te se od tada etablirao kao ključni igrač i miljenik navijača.

Stoga je navijače kluba zabrinula njegova izjava nakon poraza od Olympiacosa u prvoj utakmici playoffa Eurolige. Real je izgubio s 84-72, a Hezonja je zabio 13 poena te uhvatio pet skokova za 27 minuta na parketu. nakon utakmice istaknuo je loše otvaranje svoje momčadi kao glavni razlog za poraz: "Naš ulazak u utakmicu bio je potpuno jadan, od truda do planiranja utakmice. Kasnije smo se probudili, ali protiv ovako dobre momčadi to nije dovoljno."

Ono što je dodatno izazvalo paniku kod navijača Reala je Hezonjin odgovor na pitanje planira li se umiroviti u Madridu: "Nemam pojma. Nadam se. Dugo sam govorio da želim zavšiti karijeru u Panathinaikosu, a onda ti zabiju nož u leđa. Zato što se nikad ništa ne dogodi onako kako želite."

Hezonja je u grčkom velikanu proveo prvu sezonu od povratka u Europu kada su uzeli dvostruku domaću krunu, a on je proglašen najatraktivnijim i najobožavanijim igračem lige. Kasnije je jednu sezonu proveo u ruskom Uniksu gdje je osvojio MVP nagradu tamošnje lige da bi potom stigao u Madrid. U NBA ligi je branio boje Orlando Magica koji ga je 2015. izabrao kao petog na draftu (u to vrijeme najviše birani Hrvat u povijesti), te New York Knicksa i Portland Trail Blazersa. Prije odlaska u Ameriku dvije godine je igrao za Barcelonu.

