Mario Hezonja odradio je briljantnu sezonu u ruskom UNICS-u iz Kazana. Osvojio je treće mjesto u VTB ligi, a bio je i MVP iste. Osvojio je natjecanje u zakucavanju te je bio MVP All-Star utakmice. Posljednjih se dana špekulira o njegovom prelasku u Real Madrid, ali je on ta nagađanja opovrgnuo.

Ipak, to ne znači da neće preseliti u Španjolsku, što bi bilo drugi puta da u karijeri nastupa u njihovoj ligi. Kao mladić je nosio dres Barcelone, a onda se odlučio za odlazak u NBA ligu. A prisjetio se Mario nekih drugih vremena u Euroligi.

Slobodno vrijeme je iskoristio kako bi pratio utakmica između Galatasaraya i Andalou Efesa te su ga se posebno dojmili navijači domaće momčadi.

Dojmili ga se navijači

"Nedostaju mi momčadi s ovakvim navijačima u Euroligi. Mislim na Galatasaray, Partizan, Bešiktaš… Stari dobri dani", napisao je Hezonja na svojem Twitter profilu uz snimku turskih navijača.

Njegova izjava došla je u krivo vrijeme. Naime, upravo su navijači Partizana napravili neviđeni skandal na utakmici finala ABA lige protiv Crvene zvezde. Gađali su suce raznim predmetima, a potom je jedan od navijača udario suca koji je odlazio s terena.

A nije to prvi put da hrvatski reprezentativac hvali Partizan i njegove navijače. Poznata je priča kako je sa samo 17 godina zamalo završio u beogradskom klubu. Duško Vujošević ga je tada zvao u Partizan, ali je na kraju završio u Barceloni.

"Čitao sam da me Dule Vujošević, Barcelona i klubovi iz Grčke i Turske žele. Od svih njih, Partizan mi je najdraži, čak mi je draži i od Cibone. Takve navijače nema nitko. Pred njima moraš davati 300 posto od sebe. Uz sve to, poznato je kako se u tom klubu radi s igračima. To bi bio dobar potez za mene", rekao je Hezonja prije desetak godina.

"Vjerojatno bi mi mnogi zamjerili kada bi se preselio u Beograd, ali to me ne zanima. Tu nas svi otpisuju, misle da znaju sve, a ne znaju ništa. Svi smo mi isti, ljudi od krvi i mesa. Ne znam ni jednog Srbina koji je divljak, svi su odlični ljudi", zaključio je.