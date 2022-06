Došao je i taj dan. Spektakl NBA lige dosegao je svoj vrhunac, počinje finale najbolje košarkaške lige na svijetu. Sa četvrtka na petak u tri sata ujutro počinje prva utakmica finala, u San Franciscu će domaći Golden State Warriorsi ugostiti Boston Celticse. Najbolji s istoka i najbolji sa zapada tako počinju svoj put do novog prstena.

Hoće li ratnici doći do svojeg sedmog naslova u povijesti ili će Boston osvojiti 18. prvenstvo i tako se odvojiti od Los Angeles Lakersa po broju osvojenih prvenstava. U finalu nas čeka zanimljiv dvoboj, susret momčadi koje prakticiraju timsku košarku koja se bazira na sjajnoj obrani te pronalasku slobodnog igrača kada je god to moguće.

Warriorsi finale počinju nešto odmorniji, za razliku od Bostona koji je pretrpio pravu kalvariju na putu do velikog finala.

Različiti putevi

Warriorsi su u prvoj rundi doigravanja sa 4:1 ispratili Denver Nuggetse i MVP-a lige Nikolu Jokića, koji bez Jamala Murraya i Michaela Portera nije imao što tražiti protiv moćnih ratnika. U drugoj rundi pali su nabrijani i mladi Memphis Grizzliesi s 4:2, a u finalu konferencije Luka Dončić i Dallas Mavericksi ipak nisu mogli do još jednog iznenađenja te su Warriorsi stigli do novog finala. Ispratili su ih s 4:1, nakon što je Dallas iznenadio Phoenix Sunse.

Da stvar za momčad Stevea Kerra bude bolja, Warriorsi će Boston dočekati odmorni te bi trebali imati sve igrače na raspolaganju. Gary Payton II bi trebao biti spreman za finale, kao i Otto Porter Jr. i Andre Iguodala koji su imali problema s ozljedama u playoffu. Okosnica momčadi, vođa i najbolji igrač Steph Curry te Klay Thompson i Draymond Green potpuno su zdravi i spremni. U Bostonu je situacija ipak nešto drugačija.

Celticsi su u prvoj rundi pregazili Brooklyn Netse. Momčad iz Bostona imala je katastrofalan ulazak u sezonu, mnogi su im predviđali raspad i rastavljanje Jaylena Browna i Jaysona Tatuma, no oni su doživjeli najveći preokret u sezoni. Ime Udoka je uspio prenijeti svoje ideje, igrači su ih shvatili i Kelti su postali nezaustavljiva mašinerija. Od siječnja su postali najbolja momčad lige i tu su formu prenijeli i u playoff. Ipak, moramo priznati kako je malo ljudi očekivali da će Celticsi s metlom ispratiti Netse koje predvode Kevin Durant i Kyrie Irving, igrači na čije ime imate barem jednu pobjedu u playoffu.

Maratonske bitke

Celticsi su ih pregazili, no onda su uslijedile prave bitke. I protiv Milwaukee Bucksa i protiv Miami Heata, Boston je išao do sedme utakmice, a valja istaknuti kako je riječ o iznimno fizičkim momčadima, ekipe koje prakticiraju čvrstu igru, kako u obrani tako i u napadu. A tamo su se igrači Bostona "izraubali", trpjeli su tako najvažniji defenzivci Marcus Smart i Robert Williams, koji su pretrpjeli nekoliko utakmica, a ni stanje najboljeg igrača, Tatuma, nije savršeno. Dakle po pitanju ozljeda i fizičke spreme, Golden State je odmorniji, spremniji, a što je iznimno bitno za ovakve utakmice - iskusniji.

U momčadi Celticsa nema igrača koji je igrao veliko finale, dok je Golden State pun takvih, iskusnih igrača. Curry, Thompson, Green i Iguodala bili su okosnica momčadi koja je osvojila tri prstena, a i dalje su tu. Njihovo iskustvo moglo bi biti prevaga u velikom finalu, no Boston se nikako ne smije otpisati.

Ekipa koja igra tako dobru i lijepu, nesebičnu košarku, ekipa koja je do finala izbacila Duranta i Irvinga, aktualne prvake i Giannisa Antetokounmpa te Miami Heat koji su mnogi vidjeli kao favorita na istoku, nije za baciti. Tatum je pokazao da više nije "mladi igrač koji će biti sjajan", on je sjajan, zvijezda koja je spremna vući svoju momčad.

Po našem skromnom mišljenju, blagi favoriti su Golden State Warriorsi, koji su ipak nešto odmorniji i iskusniji, no Boston se ne smije otpisati. Nisu došli do finala kako bi se predali i ako netko ima dovoljno povoljan match-up za Golden State, onda su to oni.