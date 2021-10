iako je Dallas sinoć pobijedio San Antonio Spurse u teksaškom NBA okršaju, činilo se da se legendarni trener Spursa, ujedno i izbornik reprezentacije SAD-a, Gregg Popovich dobro zabavlja.

Uhvaćen je u priči s Lukom Dončićem na parketu, a jedan je komentator čak i aludirao na to da Luka i Pop pričaju na slovenskom. Svela se i konferencija za medije Gregga Popovicha na priču o Dončiću, a osvrnuo se i na dobre košarkaše iz Hrvatske i susjedstva.

Divac, Kukoč. Petrović, Paspalj...

"Zamislite da je cijela Jugoslavija na okupu i da su svi ovi igrači u istoj momčadi. To je uzbudljivo. Znate, Slovenci, Hrvati, Srbi, Hercegovina, svi. Tako je kul. Dončić me uvijek podseti kako svi igrači koji dođu iz te oblasti postaju sjajni", rekao je Gregg Popovich na konferenciji za medije pa dodao:

"Vraća me u dane Divca, Paspalja, Kukoča, Petrovića i svih onih ljudi koji su igrali u isto vrijeme. A moja druga misao je da se zapitam kako je taj Dončić, dovraga, postao tako dobar u tako maloj zemlji? Znam da nije igrao na uličnim terenima poput onih u New Yorku, Los Angelesu ili Chicagu svaki dan, protiv jake konkurencije. Možda je igrao svaki dan, ali ne u takvoj konkurenciji. Također, znam da tamo imaju i odlične rukometne momčadi. To je sport donekle sličan košarci. Vjerojatno nikad nije igrao rukomet, ali to je slična vrsta sporta", zaključio je Pop.