Ne pratim ABA ligu jer je odavno prestala biti zanimljiva. Pretvorila se u natjecanje par klubova koji dovode more stranaca i tko ima više para pobjeđuje. Ničija košarka nema koristi od ovakve ABA lige, što se vidi po rezultatima u kvalifikacijama. Svi se muče. ABA liga bi trebala biti dodatno natjecanje pod kontrolom svih saveza i ograničenom broju stranaca. Onda možemo pričati....

Izjavio je to prije nekoliko za srpski Telegraf legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa. Svoje mišljenje o toj temi dao je i njegov dugogodišnji suigrač Toni Kukoč. Svoje viđenje ABA lige iznio je u razgovoru za HRT.

"Mislim da naši košarkaši trebaju igrati jake utakmice da bi dosegnuli neku razinu. Ako je to regionalna ABA liga, gdje ima takvih utakmica i oni igraju s boljim rivalima, to je korisno za njih. Naši igrači koji su sada u NBA-ju su igrali tu ABA ligu i stekli su neko iskustvo. Bilo bi super da hrvatski klubovi imaju više novca kako bi napravili nešto više u toj ligi, ali trenutno to nije slučaj", kazao je Kukoč, koji je progovorio i o najvećem problemu hrvatske košarke.

Teško pitanje

"Nije lagano pitanje. U zadnje vrijeme dosta govorim o tome da je naš najveći problem u tome što naši najbolji igrači ne mogu igrati za reprezentaciju, čak i kad dođu, oni su maksimalno istrošeni od brojnih obaveza u NBA ligi. Treba pronaći formulu po kojoj najbolji igrači mogu igrati za svoje reprezentacije da bi se kvalificirali na svjetska i europska prvenstva i na Olimpijske igre. Dok se to ne dogodi, imat ćemo problema. Mi imamo kvalitetnih igrača, ali naših pet-šest najboljih igrača igraju u NBA ligi. To je naš najveći problem. Kad bi igrali u punom sastavu i imali neki kontinuitet, ne vidim da bi imali problema da se kvalificiramo na velika natjecanja", kazao je te je odgovorio na pitanje što treba napraviti kako bi se to promijenilo.

Što napraviti?

"Po mom mišljenju je to najveći problem. Mi iz godine u godinu imamo dobrih igrača koji igraju vrlo važne uloge u svojim ekipama u NBA ligi, ali ih ne možemo sastaviti i pronaći neki kontinuitet rada ovdje. Poznato je da reprezentacije koje imaju uspjeha na prvenstvima i na Olimpijskim igrama imaju određeni dio pravih priprema. Prije se radilo o tri-četiri mjeseca, sad je to teško očekivati, ali treba naći mjesec dana prije prvenstva da bi se nešto značajno napravilo. Ne mogu se ljudi skupiti tri dana prije turnira i da se napravi neki rezultat. To je možda bilo moguće prije, kad si imao tri, četiri ili pet igrača koji su igrali za istu ekipu, pa su se dobro poznavali i znali kako i što da rade zajedno, a sad su to igrači koji igraju sasvim druge sheme u različitim ekipama, i od njih očekivati da se jednostavno dovedu u reprezentaciju i da kliknu u tri dana je teško očekivati. Teško je i nezahvalno očekivati da košarkaši tako nešto mogu napraviti", poručio je Kukoč u razgovoru za HRT.