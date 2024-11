Po prvi put u povijesti Hrvatska ostaje bez Eurobasketa? BIH pregazila Sesara i društvo

TIJEK UTAKMICE

BIH - Hrvatska

110:90

Branković je zabio prve poene na utakmici za vodstvo Hrvatske. Zabijali su Hezonja i Drežnjak, a uzvratili instantno Musa i Alibegović za egal nakon prvih pet minuta. Hezonja je zabio tricu za +5, brzo Alibegović vraća svojom tricom na -2. Najbolji je igrač domaćina, što je potvrdio i poenima za 19:19 nakon pivotiranja. Šamanić je zabio dva bacanja, a Gegić za prvo vodstvo BIH koš i dodatno bacanje, s 22:21 je završila prva četvrtina. Hezonja je tricom za 25:28 vratio Hrvatsku u prednost u ovoj rovovskoj bitci. Njegov suigrač iz Real Madrida, Džanan Musa zabio je tricu za 30:30. Ne zabija samo Musa, Atić je također zabio preko linije 6.75 za vodstvo od 37:35 domaćih. Na tricu Muse, uzvraća istom mjerom Dario Drežnjak. Nakon toga je dvije trice zabio Branković, dok su Alibegović i Lazić odmah uzvraćali za 50:50 na kraju prvog poluvremena. BIH je furiozno otvorila drugi dio i povela 57:50. Na to sve je tricu dodao i Gegić, a pogodio je i dodatno slobodno bacanje. BIH je na 11 razlike, a 14 bi ju dovelo na korak do Eurobasketa... Zabio je Alibegović za 16, Skenderija je na nogama, Hrvati ne mogu povezati dva dodavanja bez tehničke pogreške... Božić je na silu iznudio slobodna bacanja i zabio za -14. Gegić vrlo brzo zabija tricu za +19. Božić novim bacanjima smanjuje na -17. Lazić je zabio za +19 tricu i dodatno bacanje za +20. Bundović i Smith smanjuju na -15, Atić brzo zabija tricu, a Smith nova dva poena za Hrvatsku. Gotova je treća četvrtina, BIH je napravila 20 razlike u istoj, 33:13 za domaćine. U posljednoj četvrtini BIH održava prednost od 15+ razlike. Božić, Smith, Drežnjak i Hezonja zabijali su za smanjenje prednosti, došli su gosti na -14 šest minuta do kraja. Lazić je s jedne noge zabio +16 tricu. Hezonja s tri poena zaredom dovodi Hrvatsku na "magičnih" -13. Brzo Lazić zabija za +16. Smith je dvije minute do kraja utakmice promašio dva zicera zaredom, pa napravio nesportski prekršaj na Kamenjašu. Hezonja je minutu i pol do kraja zabio za -14, a Gegić preko njega uzvratio dva puta za +18. Musa je bacanjima odveo BIH do konačnih + 20.

Hrvatska košarkaška reprezentacija igra u Sarajevu uzvratnu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo koja će se odigrati u nedjelju, 24. studenog s početkom u 18 sati, a izbornik Josip Sesar očekuje teži susret od onog u dvorani Dražen Petrović u kojoj su slavili njegovi izabranici.

U četvrtak je Hrvatska pobijedila 13 razlike i ako u Sarajevu ne izgubi 14, u velikoj je prilici proći na Eurobasket koji se igra u ljeto 2025. godine. Reprezentaciji se priključio Mario Hezonja, ključni igrač Real Madrida, a domaćinima se vraća u sastav Džanan Musa.

"Do kasno u noć smo radili analizu prošlog susreta, naravno da ima stvari koje treba popraviti, u taktičkom smo smislu dodali nešto novo i u obrani i u napadu i pokušat ćemo to primijeniti u Sarajevu. Zadovoljni smo pobjedom, ali i atmosferom u dvorani. Publika nam je bila šesti igrač i ovom prilikom im se zahvaljujem što su popunili Draženov dom i vodili nas do pobjede", kazao je Sesar i nastavio:

"Mario Hezonja je ekstra individualac koji može riješiti neke stvari sam i tu je naša napadačka prednost, međutim i njima dolazi Džanan Musa, a njih dvoje su zvijezde na terenu, kako u Realu, tako i u reprezentacijama. Pripremit ćemo A, B i C varijante i onda reagirati na utakmici u skladu sa situacijom."

