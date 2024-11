Izbornik Sesar pred put u Sarajevo: 'Hezonja može sam, ali oni imaju Musu'

Hrvatska košarkaška reprezentacija putuje u subotu u Sarajevo na uzvratnu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo koja će se odigrati u nedjelju, 24. studenog s početkom u 18 sati, a izbornik Josip Sesar očekuje teži susret od onog u dvorani Dražen Petrović u kojoj su slavili njegovi izabranici.

Na put kreće 13 igrača, reprezentaciji se priključio Mario Hezonja, ključni igrač Real Madrida, a kasnije u tijeku dana očekuje se i dolazak Danka Brankovića čiji je Bayern noćas slavio protiv Barcelone.

Izbornik Josip Sesar je, u odnosu na zagrebačku utakmicu, unio određene promjene, tako da su na popisu putnika sljedeći reprezentativci: Mario Hezonja, Filip Krušlin, Danko Branković, Jaleen Smith, Luka Božić, Luka Šamanić, Marko Ramljak, Filip Bundović, Martin Junaković, Borna Kapusta, Dario Drežnjak, Mateo Drežnjak i Ivan Vraneš.

Izbornik Sesar i njegov stožer nisu odmarali poslije pobjede.

"Do kasno u noć smo radili analizu prošlog susreta, naravno da ima stvari koje treba popraviti, u taktičkom smo smislu dodali nešto novo i u obrani i u napadu i pokušat ćemo to primijeniti u Sarajevu. Zadovoljni smo pobjedom, ali i atmosferom u dvorani. Publika nam je bila šesti igrač i ovom prilikom im se zahvaljujem što su popunili Draženov dom i vodili nas do pobjede", kazao je Sesar.

Dolaskom Brankovića i Hezonje reprezentacija dobiva na snazi, a Hrvatska se u prošloj utakmici mučila s napadačkim skokovima reprezentacije Bosne i Hercegovine.

"Treba znati da smo mi u prošloj utakmici igrali s dva igrača koji su ispod 1.90, a u reprezentaciji BiH nema igrača ispod dva metra. Kad se pogleda površno, kaže se - problem sa skokovima, no protiv takvih tijela i njihovog talenta treba se potruditi pa tek kad su i oni fizički pali u drugom dijelu, mi smo, uz promjenu obrane, spustili njihov napadački skok i na tome smo i sada radili na treningu. Mario Hezonja je ekstra individualac koji može riješiti neke stvari sam i tu je naša napadačka prednost, međutim i njima dolazi Džanan Musa, a njih dvoje su zvijezde na terenu, kako u Realu, tako i u reprezentacijama. Pripremit ćemo A, B i C varijante i onda reagirati na utakmici u skladu sa situacijom."

Luka Božić je povratnik u reprezentaciju, a u prvoj utakmici s Bosnom i Hercegovinom pokazao je svoje umijeće ubacivši velikih 25 poena.

"Zbilja mi je drago što mi je izbornik Sesar ukazao povjerenje i stavio me u igru. Imao sam pozitivnu tremu prije utakmice, ipak je to nastup pred našom publikom koja je jučer bila sjajna i htio sam se pokazati u što boljem svjetlu, a Bogu hvala, ušli su i neki šutevi. Svi smo odigrali dobro i sretan sam zbog pobjede, no sad se pripremamo za dalje", rekao je Božić.

Stil igranja Luke Božića nije se u reprezentaciji promijenio od onoga što smo navikli vidjeti u hrvatskom prvenstvu prošlih sezona.

"Radim ono što trener od mene traži, ako traži da igram licem prema košu, tako ću i igrati. Ako traži da napravim neku prednost u leđnoj tehnici, probat ću tako, a moram se adaptirati u odnosu na to tko me čuva u protivničkoj momčadi i reagirati u skladu s time. Njihova je reprezentacija fizički zbilja jaka i teško je doći u reket pored takvih tijela, no suigrači su mi jako puno pomogli što su tražili otvorene šuteve izvana pa se protivnici nisu mogli skupiti u reket", dodao je.

Navijači BiH bili su glasni u Draženovom domu, što Luka očekuje u Sarajevu? "Njihovi su navijači zbilja bili srčani, a tamo idemo, kako se kaže, u utrobu zvijeri. Sigurno će biti dosta teže nego što je bilo u Zagrebu jer je naša publika također bila sjajna, no svatko od nas se na to treba psihološki pripremiti."

