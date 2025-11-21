FREEMAIL
NEOČEKIVANO /

Košarkaši Splita protiv Krke igrali našminkani iz veoma značajanog razlog

Košarkaši Splita protiv Krke igrali našminkani iz veoma značajanog razlog
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Split je nakon ovog poraza pao na omjer pobjeda i poraza 2-5, dok je Krka na 1-6.

21.11.2025.
20:38
Hina
Ivana Ivanovic/pixsell
Košarkaši Splita u susretu su 8. kola skupine A regionalne ABA lige izgubili na svom terenu od Krke iz Novog mesta sa 80-91. 

Teyvon Myers sa 16 i Leon Radošević sa 14 koševa bili su najefikasniji kod Splita, dok su Krku do pobjede vodili Mario Ihrig i Lovro Urbiha sa po 19 poena. Protiv momčadi koja je u Split stigla bez ijedne pobjede u regionalnom natjecanju hrvatski je doprvak odigrao vrlo slabu utakmicu. Nakon dvije vrijedne pobjede prošloga tjedna izgledalo je kako Splićani misle da će pobjeda protiv Krke stići sama od sebe. Takav pristup vrlo brzo im se osvetio, od samog početka bili su u rezultatskom zaostatku. Iako je na poluvremenu bilo samo tri poena prednosti za Krku, treća četvrtina je donijela potpuni raspad sustava u igri domaćih pa je slovenski sastav uoči zadnjih 10 minuta imao velikih 76-57, a početkom četvrte četvrtine razlika je narasla i na najvećih 20 razlike. Inače košarkaši su igrali našminkani u znak podrške Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

  

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Kovačević nastavio bojkotirati medije

 
Kk SplitAba LigaMedunarodni Dan Borbe Protiv Nasilja Nad Zenama
