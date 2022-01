Koronavirus se uvukao i u momčad Utah Jazza, za koju nastupa i najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović, pa je tako branič tog sastava Joe Ingles morao u COVID protokol.

Jazz je do utorka bio jedini klub u NBA ligi koji nije imao niti jednog igrača u COVID protokolu ove sezone, no već nakon prve od pet uzastopnih gostujućih utakmica koje im slijede u nizu, 115-104 pobjede protiv New Orleans Pelicansa, to se promijenilo.

Zasad je u protokolu samo Ingles, no sastav Jazza ima velikih problema s brojnim ozljedama uoči gostovanja kod Denver Nuggetsa u srijedu, pa je tako upitan i nastup Bogdanovića zbog istegnuća prsta na ruci.

Problema s ozljedama imaju i Rudy Gobert (rame), Hassan Whiteside (potres mozga), Udoka Azubuike (gležanj), Royce O'Neale (koljeno), dok bolove u leđima osjećaju Donovan Mitchell i Jordan Clarkson.