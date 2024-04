Košarkaši New Yorka svladali su u dramatičnoj završnici Philadelphiju 104-101 pred svojim navijačima te su poveli 2-0 u seriji prvog kruga doigravanja Istočne konferencije NBA lige.

Utakmica u New Yorku otvorena je s tri vezane trice Maxeyja te je Philadelphia vodila od početka pa sve do završnice treće četvrtine. New York su u prvom poluvremenu u kontaktu održavali isključivo odlični Josh Hart koji je postigao 19 poena u prve 24 minute, uz 4-5 za tri poena te Brunson koji je ubacio 13 poena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

New York je prvi put poveo četiri minute prije kraja treće dionice, sa 68-67, a jedine poena hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović je postigao početkom posljednje četvrtine. U dva napada New Yorka je vezao dvije trice te je 79-78 uobličio u 85-78 domaćina.

Minutu prije kraja Philadelphia je vodila 100-96 kada je krenula ‘domaća oluja’. Prvu tricu zabio je Brunson, a potom i DiVincenzo trinaest sekundi prije kraja za vodstvo New Yorka 102-101. Potom je Hartenstein blokirao Maxeyja, a na samom kraju, sa zvukom sirene, Embiid je promašio tricu za produžetak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jalen Brunson je za New York ubacio 24 poena uz šest asistencija i osam skokova, dok je Josh Hart uz 21 poen ostvario i 15 skokova. Bojan Bogdanović je na parketu proveo 11 i pol minuta za New York te je uz šest koševa imao po dva skoka i dvije asistencije. Iz igre je gađao 2-7, od toga 2-6 za tri poena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Skoro 70 poena kombinirano su za Philadelphiju ubacili Joel Embiid i Tyrese Maxey. Embiid je ubacio 34 uz šest asistencija i 10 skokova, a Maxey 35 uz 10 asistencija i devet skokova.

Cleveland je kao i New York maksimalno iskoristio dvije uvodne utakmice na domaćem parketu, a u drugom susretu nadjačao je Orlando 96-86. Pobjeda Cavsa bila je i jednostavnija nego što to pokazuje konačan rezultat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prevođeni Mitchellom i Allenom domaćin je u prvoj četvrtini napravio prednost od 12 poena, 30-18, a ta je razlika rasla i u ostatku utakmice. Stalno je Cleveland držao odstojanje od 20 poena, a gosti s Floride su tek u završnici uljepšali poraz.

Mitchell je u pobjedničkom sastavu bio prvi strijelac s 23 poena, dok je Allen ubacio 16 uz čak 20 skokova. Evan Mobley je dodao 17 uz sedam skokova. Kod Orlanda je Paolo Bancher ubacio 21 poen, a Franz Wagner 18 uz sedam skokova. Obojica su imala po čak šest izgubljenih lopti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U iduće dvije utakmice domaćini će biti košarkaši Philadelphije i Orlanda, a dalje će proći momčad koja prva ostvari četiri pobjede.