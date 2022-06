Novi hrvatski premijerligaš, Košarkaški klub Dinamo otvorio je prijave za tri termina ljetnog košarkaškog kampa koji organizira ove godine za sve dječake i djevojčice od 6 do 14 godina u Zagrebu u dvorani kluba u Rudeškoj cesti 71.

Markota mentor, najavljen i Spahija

Nekadašnji reprezentativac i NBA igrač, koji je i prvotimac KK Dinama, Damir Markota bit će jedan od mentora mališanima na kampu, objavili su u klubu. Osim njega s djecom će raditi i treneri i drugi igrači seniorske momčadi KK Dinama, a kao jedan od gostiju najavljen je Neven Spahija, nekadašnji izbornik košarkaške reprezentacije i pomoćni trener u NBA-a i brojnim europskim momčadima. Osim njega KK Dinamo najavio je i druge goste iznenađenja, poznate košarkaše, ali i druge sportaše i trenere.

"Nakon uspješne sezone u kojoj je Dinamo ušao među najbolje u Hrvatskoj, ovo mi je novi izazov koji me čeka prije svih tih derbija s Cibonom, Zadrom, Splitom, Alkarom, Cedevitom i drugima. Stručno osoblje je pripremilo zanimljiv program koji i mene jako zanima i jako se veselim ovom ljetnom kampu i radu sa klincima"; kazao je Damir Markota i pozvao sve roditelje da upišu djecu u ljetni kamp.

Ljetni kamp

Iz KK Dinamo poručuju kako je njihov ovogodišnji ljetni kamp osmišljen tako da osim košarke budu zastupljeni i ostali sportovi te razne aktivnosti popust seoskih igara, likovnih radionica i sl.

“Ove godine nas također očekuje i posjet Aquaparku Adamovec i zabavnom centru Amazinga. Nadamo se da ćemo na kampu, uz one koji već treniraju košarku, vidjeti i velik broj dječaka i djevojčica koji su početnici i tek se žele upoznati s našim sportom!”, objavili su u KK Dinamu.

Prvi termin kampa je od 27. 06. do 1. 7., a nakon toga su predviđena još dva termina, od 4. 7. do 8. 7. i od 11. 7. do 15. 7. U cijenu kampa (1500 kuna) uključeni su košarkaški i drugi treninzi, ručak, nadzor trenera, razne radionice i sl., ali i bogati paket sportske opreme (dres i majica KK Dinamo, šilterica, čarape, torba).

Svi zainteresirani za više informacija i prijavu mogu se javiti na mail kamp@kkdinamo.hr ili na web stranici kluba ispuniti prijavnicu za kamp.