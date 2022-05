Jutro nakon uspjeha uvijek je lijepo. Današnje je ipak nešto posebno, drugačije od drugih. Za mnoge i malo mamurno, ali što je to u ovakvim povijesnim trenucima...

KK Dinamo Zagreb prva je košarkaška priča Hrvatske

KK Dinamo Zagreb, klub koji je osnovan prije dvije godine (bivši KK Rudeš) i koji je za to vrijeme izborio plasman u elitnu HT Premijer ligu, prva je košarkaška priča Hrvatske i pravo osvježenje na nacionalnoj košarkaškoj sceni.

Jučer su košarkaški dinamovci u dramatičnoj utakmici u Draženovu domu, nakon produžetaka, pobijedili protiv Bosco sa 79-78 i finalnu seriju za plasman u elitni košarkaški rang dobili sa 2-1.

Slavilo se, dakle, do dugo u noć, san je napokon postao stvarnost. Današnje jutro ne donosi kraj, donosi nešto drugo. Sreću, ponos, malo i glavobolju zbog cuge, ali tko za to mari. Ružili bi momci do jutra da su mogli...

"Da, san je postao stvarnost, KK Dinamo Zagreb igrat će protiv najboljih hrvatskih klubova naredne sezone. Ne mogu riječima opisati kako se osjećam, i fizički i emotivno. Malo sam mamuran da vam budem iskren, ali dobro. Gušt, veliki je ovo gušt i nagrada za sve što smo prošli, pa ništa nije teško, sve se izdrži. Klub, zapravo, postoji već dugo kao Rudeš, samim time dugo postoji i jedan sustav rada kojeg ljudi u klubu vode i mislim da je ovo samo rezultat jednog dugog i mukotrpnog rada od svih ljudi u kubu, na svim razinama. Naravno, veliki je ovo uspjeh i nas igrača i navijača naravno, koji su bili neizostavni faktor ove sezone i dali su nam nevjerojatnu podršku", kazao nam je u uvodu razgovora jedan od junaka Hrvoje Garafolić, koji je s 25 koševa i devet skokova bio najbolji košarkaš u dvoboju.

Svašta se sinoć događalo u Ciboni

Da, svašta se sinoć događalo. Dinamo je u trećoj dionici susreta zaigrao daleko bolje i taj period igre dobio sa 26-17. U zadnju četvrtinu ušao je sa +6 (57-51). No, sedam minuta prije kraja Bosco je izjednačio (59-59), Dinamo je ponovo pobjegao na +6 (67-61), da bi gosti dvije minute prije kraja poravnali na 69-69, a zatim i poveli 71-69. Publika je bila na nogama...

Hrvoje Garafolić je minutu prije kraja izjednačio na 71-71 i premda su oba kluba imala priliku za pobjedu susret je otišao u produžetak. Slijedio je triler. Čitava sezona, sve dosad ostvareno, stalo je u taj produžetak.

"Sustav natjecanja je takav da smo na neki način tri puta morali osvajati ligu. Bili smo prvi u regularnom dijelu, pa smo bili prvi u Ligi za prvaka i onda se čitava sezona svede na pola koša. Bilo je strašno iscrpljujuće i jako nabijeno emocijama. Neki su plakali od sreće, neki su plakali i od suzavca, ali nevjerojatna utakmica i sreća", rekao nam je kapetan prve momčadi.

Dinamo je poveo 74-71 u produžetku, no Bosco je serijom 7-0 došao do +4 (78-74). Dinamovci su uspjeli sedam sekundi prije kraja Ušićevim košem izjednačiti na 78-78, da bi potom realizirali dodatno slobodno bacanje za +1. Bosco je imao sedam sekundi za pobjedu, no prvo je promašio Luka Katura, a potom i Ante Smolić.

'Ne sjećam se da sam ikad igrao ovakvu utakmicu'

"Ne sjećam se da sam ikad igrao ovakvu utakmicu, a dugo se bavim košarkom. S toliko izmjena vodstva, s toliko preokreta, da bi ti se na kraju dogodilo da jedan Pero Babić promaši dva bacanja, košarkaš koji je igrao Euroligu i da dođemo u priliku da praktički izgubljenu utakmicu dobijemo. Gledatelji su mogli uživati u našoj energiji i neizvjesnosti", priča nam Hrvoje Garafolić i otkriva što mu je kroz glavu prolazilo u tih posljednjih sedam sekundi...

"Samo ću vam reći ovo. Kad je završila utakmica osjetio sam jedno veliko olakšanje i zadovoljstvo, a tih sedam sekundi činile su mi se kao da je čitava vječnost, jer su oni bili u napadu, a mi pokušavali svim silama se obraniti i ne primiti koš. Jer, jako dobro znam koliko ljudi je sudjelovalo u tom uspjehu i znam koliko je njih uživalo u tome. Poslije se vidjelo sve u slavlju, jer KK Dinamo je klub u kojem su ljudi u fokusu, navijači, uprava, igrači, ta jedna simbioza i povezanost svih spomenutih u jednu cjelinu, plus naše obitelji, prijatelji... Jako je puno ljudi sudjelovalo u toj cijeloj priči u ovih nekoliko godina koliko sam ja u klubu i koliko se stvara taj kult kluba kao takvog. Vidim koliko ovo znači drugima. Puno lakše je, stoga, bilo nama na terenu nego navijačima na tribinama. Baš im puno znači... Boscu skidam kapu, odigrali su fenomenalnu seriju, a odigrali smo osam međusobnih susreta ove sezone. Nemoguće je, stoga, bilo iznenaditi, nešto sakriti u seriji. Pomazila nas je djelomično i sreća na kraju, ali kad sagledamo čitavu sezonu, onda smo zasluženo tu gdje jesmo".

'Slavilo se u klubu, ali većina nas je morala ujutro na posao'

Kaže nam Hrvoje Garafolić i kako nakon utakmice nisu završili u nekom jarku, ali da se slavilo, je...

"Ma je, slavilo se u klubu, bilo je stvarno puno ljudi i jako veselo. Nažalost, većina nas je morala jutros na posao, šteta jer bi vjerojatno još uvijek bili u klubu, slavili... Fenomenalna atmosfera. To je posebnost KK Dinamo Zagreb, nevjerojatna uključenost velikog broja ljudi u priču. Zato je ona tako posebna, zato je klub tako poseban. Svi zajedno proživljavamo uspjehe i neuspjehe. Velika je privilegija biti dio toga".

Zvali smo i Davida Ušića ranije jutros, ključne figure u završnici koji je povukao (zabio ukupno 12), pogurao KK Dinamo Zagreb do cilja, ali nam se prvotno nije javio. U šali smo Hrvoju rekli "mora da David spava još pijan"...

"Hehe, vjerojatno, ma šalim se... Svi koji mogu spavaju, to sigurno. Ja sam vam nažalost na poslu. Tako vam je to, mora se raditi".

Zanimljivo je to, sad su košarkaši Dinama iz Zagreba među elitom, igrat će protiv profesionalaca, a dobar dio igrača u A momčadi KK Dinamo Zagreb radi, ne živi od košarke.

'Dobar dio nas ne živi od košarke, nismo u toj poziciji, radimo'

"Profesionalci smo sigurno pristupom i zalaganjem, ali dobar dio nas radi, ne bavimo se samo košarkom. Nažalost, nismo u poziciji da živimo samo od toga. Daleko je nova sezona, još ne razmišljamo o svemu što klub čeka. Završili smo fakultete, radimo. Vidjet ćemo kako će se sve to odviti, moramo još malo uživati u ovome. Nadam se da će KK Dinamo Zagreb i dalje imati podršku kao što je imao do sad, to je ono što je nedostajalo hrvatskoj košarci. To je ono što nas čini klubom. Moramo ići polako, stepenicu po stepenicu, KK Dinamo će igrat protiv jedne Cibone, Zadra, Splita... No, definitivno ćemo se kao klub morati dizati na svim razinama, iz sezonu u sezonu".

U samoj završnici utakmice došlo do sukoba dijela navijača Dinama s policijom, a incidenata je bilo i ispred dvorane. Sve je navodno počelo kada je, prema izvještajima iz hrvatskih medija, došlo do naguravanja navijača s policijom, a sukob se nastavio i ispred dvorane. Policija je čak u jednom trenutku bila prisiljena upotrijebiti i suzavac. Upitali smo Hrvoja što se točno dogodilo i ima li on konkretnije informacije?

'Na strani sam Boysa, skidam im kapu'

"Na strani sam tih dečki, skidam im kapu, fenomenalni su i bili su uz nas čitavu sezonu, ma od početka ove priče. Ništa nisu napravili što se prije nije događalo. Naravno da se ne slažem s nasiljem i nasilju nije mjesto na sportskim borilištima, ali u ovoj situaciji mislim da nisu napravili ništa strašno, koliko ja imam informaciju. Kažem, ne znam sve točno, ali navodno je bila neka cigareta zapaljena koja je policiji zasmetala, onda su jednog dečka htjeli izbaciti van, pa su ostali reagirali. Ono, glupa situacija jer su oni to dozvoljavali navijačima čitavu sezonu, nikakvih problema do sad za to nije bilo i sad su se našli zezati za to. Mislim, glupost".

U međuvremenu nam se javio i David Ušić. I ne, nije pijan spavao jutros, nego je imao očinske obveze...

David Ušić: 'Popilo se jučer, preveliko je ovo sve za nas. Ne pamtim ovako nešto'

"Haha, ma ne. Znate što, mali me 'tlači' pod navodnicima, zato vam se nisam odmah javio. Jučer pola dana nisam bio s njim, pa sam mu zafalio, kao i on meni. A što da vam kažem... Ne znam jesam li bio pijan ili je to bio umor od utakmice koja je bila ekstremno naporna. Još i taj produžetak. Još se emocije nisu slegle. Čitam poruke od obitelji, dragih prijatelja, svi čitaju o nama, nije mi još to sve leglo. Preveliko je ovo sve, a jučer se i popilo. Morat će proći još neko vrijeme da shvatimo što se to dogodilo jučer. U jednoj ludoj atmosferi u dvorani. Baš kad smo Garafolića, našeg kapetana, razgovarali smo i ne znamo kad je ovako dobra atmosfera bila u dvorani. Policija je ulice blokirala, na tribinama totalni šou i uživao sam kao igrač da ovako dobro bude zadnju utakmicu. Ne znam što bi vam kazao. Sve se poklopilo, od rezultat do navijačkih aktivnosti. KK Dinamo Zagreb ima najbolju atmosferu u Hrvatskoj, ja ovakvo što ne pamtim. Ne da ovakvu utakmicu nisam kao igrač nikad igrao, nego je i kao navijač nisam vidio već dugo, predugo... Možda još tamo od Cibone kad je igrala Euroligu nisam vidio ovakav jedan dernek na tribinama, da se ovako navijalo s obje strane. Uživao sam kao igrač", oduševljeno nam je rekao David Ušić i završio:

Poen koji će pamtiti

"Taj moj poen koji nam je na kraju donio prolaz, ma nešto nestvarno. Mučili smo se i jedni i drugi, u produžetku zabili 7 oni 6 poena. Taj dan jučer, nervoza čitav dan, očekivanja, pobjeda pa se popilo i pojelo... Zaspao sam kao beba. Lijepo se proslavilo i držim se. Ovo je nešto nestvarno. Baš kao da sanjam".