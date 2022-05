KK Dinamo Zagreb sinoć se u Draženovu domu plasirao u HT Premijer ligu, nakon samo dvije godine igranja kluba pod imenom najpopularnijeg zagrebačkog sportskog kolektiva. Jutros smo se čuli s junacima treće utakmice finalne serije Prve lige, odnosno kvalifikacija za elitni rang hrvatske košarke, kapetanom KK Dinamo Hrvojem Garafolićem (25 poena i 9 skokova) i Davidom Ušićem (12 poena, briljirao u ključnom trenutku). Više o tome čitajte - OVDJE.

Tučnjava navijača s policijom

Jedna od tema razgovora bila je i tučnjava Bad Blue Boysa i policije u dvorani. Obojica spomenutih stali su u obranu navijača koji su čitavo vrijeme bili njihov štit, na putu prema elitnom društvu. Boysi su važan faktor u uspjehu KK Dinamo Zagreb, jer bez njih ovo ne bi bilo moguće. Oni su sve i pokrenuli, oni sve guraju na svoj način. Iako, svi su zaslužni za plasman kluba u Premijer ligu, od trenera, igrača, preko Uprave do naposljetku navijača...

"Na strani sam tih dečki, skidam im kapu, fenomenalni su i bili su uz nas čitavu sezonu, ma od početka ove priče. Ništa nisu napravili što se prije nije događalo. Naravno da se ne slažem s nasiljem i nasilju nije mjesto na sportskim borilištima, ali u ovoj situaciji mislim da nisu napravili ništa strašno, koliko ja imam informaciju. Kažem, ne znam sve točno, ali navodno je bila neka cigareta zapaljena koja je policiji zasmetala, onda su jednog dečka htjeli izbaciti van, pa su ostali reagirali. Ono, glupa situacija jer su oni to dozvoljavali navijačima čitavu sezonu, nikakvih problema do sad za to nije bilo i sad su se našli zezati za to. Mislim, glupost", rekao nam je Hrvoje Garafolić, dok je David Ušić dodao:

'Sve se poklopilo'

"Baš kako smo Garafolić i ja pričali, ne znamo kad je ovako dobra atmosfera bila u dvorani. Policija je ulice blokirala, na tribinama totalni šou i uživao sam kao igrač u ovako dobroj zadnjoj utakmici sezone. Ne znam što bi vam kazao. Sve se poklopilo, od rezultat do navijačkih aktivnosti. KK Dinamo Zagreb ima najbolju atmosferu u Hrvatskoj, ja ovakvo što ne pamtim. Ne da ovakvu utakmicu nisam kao igrač nikad igrao, nego je i kao navijač nisam vidio već dugo, predugo... Možda još tamo od Cibone kad je igrala Euroligu nisam vidio ovakav jedan dernek na tribinama, da se ovako navijalo s obje strane. Uživao sam kao igrač".