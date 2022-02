Košarkaška i svjetska ikona, Michael Jordan, nedavno je proslavio 59. rođendan. Pisati nešto o, po mnogima najboljem igraču ikada, nema prevelikog smisla, rijetko tko ne zna za Air Jordana i što je sve postigao u svojoj NBA karijeri.

Dominirao je ligom, u šest je navrata bio prvak NBA-a sa svojim Chicago Bullsima te je jedan od glavnih razloga zašto je upravo ta franšiza mnogim obožavateljima košarke najdraža. No, nakon titula s Jordanom, Bullsi nikada nisu došli do velikog finala, a posljednjih desetak godina proveli su plivajući u osrednjosti.

Derrick Rose trebao je biti njihov spasitelj, ali nažalost njegova karijera nije otišla u smjeru kakvom su svi očekivali, naravno, zbog ozljeda. Rose je najmlađi MVP u povijesti lige, a Bullsi su posljednji put bili relevantni dok je razigravač Chicaga bio na vrhuncu. Dva put ih je vodio do prvog mjesta u konferenciji, ali oba puta su ostali kratki za veći uspjeh u play-offu. 2011. godine u finalu istoka svladao ih je Miami Heat, predvođen LeBronom, Wadeom i Boshom, dok se 2012. godine Rose teško ozlijedio u seriji protiv Philadelphije, koja je na kraju uspjela kao osmi klub konferencije izbaciti prvi.

'Najgore pojačanje sezone'

Četiri godine kasnije, 2016., Rose je napustio Bullse i tako okončao eru koja je obećavala puno više. Bikovi iz Chicaga potom su s Jimmyjem Butlerom pokušali ostvariti neke veće rezultate, ali nijedna momčad stvorena oko Bultera nije bila ni približno uspješna kao ona koju je predvodio Derrick Rose.

Ovog ljeta Bullsi su odlučili krenuti all-in. Prošle sezone doveli su Nikolu Vučevića u tradeu s Orlando Magicom, da bi na ljeto doveli Lonza Balla i - DeMara DeRozana. Krilo iz Comptona zamijenilo je San Antonio s Chicagom, a mnogi su smatrali da je taj potez Bullsa bio najveća pogreška ljeta. Potpisao je trogodišnji ugovor vrijedan preko 80 milijuna dolara.

Razni analitičari, treneri i pratitelji NBA lige smatrali su da je to previše novaca za igrača DeRozanova kalibra. Godinama je vodio Toronto Raptorse, ali nikada nisu napravili veće uspjehe u play-offu. Njegova obrana nije ulijevala povjerenje i mnogi su smatrali da u kombinaciji sa Zachom LaVineom jednostavno neće funkcionirati, da on nije igrač za velike stvari i iskorak koji je potreban Bullsima.

Od depresije do delirija

A imali su i dobru podlogu da tako misle. Raptorsi su godinama s DeRozanom i Lowryjem dominirali istokom, ali u play-offu bi taj dvojac podbacio i najčešće bi ih s druge strane rasturio LeBron James. 2018. godine tadašnji GM, a sadašnji predsjednik Raptorsa, Masai Ujiri odlučio se 'preokrenuti' franšizu. Otpustio je Dwaynea Caseyja koji je bio trener godine, doveo Nicka Nursea, a potom odradio razmjenu igrača koja je potresla NBA.

Najdražeg igrača navijača, praktički i legendu kluba, DeRozana poslao je u San Antonio i u Toronto doveo Kawhija Leonarda koji je bio nezadovoljan u Spursima. Navijači nisu bili presretni što je DeRozan otišao, pogotovo kada su znali da bi Leonard mogao otići na kraju sezone (jer mu je tada istjecao ugovor, a on je govorio kako bi volio otići u Los Angeles), ali sve su zaboravili kada su Raptorsi iznenadili svijet, otišli do kraja i osvojili prvi naslov u povijesti franšize.

Za to vrijeme DeRozan je sa Spursima izborio play-off, ali su ispali u prvoj rundi od Jokićevih Nuggetsa. On je odradio vrlo dobru sezonu. No, o tome nitko nije pisao, a zašto i bi. Glavni su bili Raptorsi i Leonard.

DeMar je jedan od igrača koji je otvoreno pričao o svojoj borbi s depresijom, a tada je prolazio kroz najgore dane u karijeri. U Spursima je odradio još dvije sezone, u obje je ubacivao preko 20 poena i dijelio preko pet asistencija, ali San Antonio nije mogao do play-offa. Slobodno možemo reći da su na DeRozana mnogi zaboravili. Košarka se mijenjala, trica je postala glavno oružje, a DeRozan je kroz karijeru uvijek bio ispodprosječan tricaš. Njegovo glavno oružje je šut s polu-distance, šut koji je u košarci polako izumirao.

Deebo i šut s poludistance

I tako je DeRozan stigao u Bullse. U prvom susretu postigao je 17 poena, ništa spektakularno, ali onda je polako kretala rapsodija Deeba. (Nadimak je dobio po liku iz legendarnog filma Friday)

Zabio je 37 poena u pobjedi nad Boston Celticsima gdje su Bullsi gubili 19 razlike, ponovno je utrpao 37 poena 76ersima, a potom je na staru godinu postigao koš za pobjedu sa zvukom sirene protiv Indiana Pacersa. I to ne bilo kakav buzzer-beater, pogodio je tricu iz trka, s jedne noge, baš kako je to napravio njegov najveći idol, prijatelj i mentor - Kobe Bryant.

Polako se počelo spominjati njegovo ime u razgovorima o MVP-u sezone. Bullsi su ipak malo pali, pa i DeRozan s njima, pa je njegovo ime iz tih razgovora polako nestajalo. Ja Morant, Nikola Jokić i Joel Embiid igraju nevjerojatne sezone, pa ne čudi da su ljudi ponovno vrlo brzo zaboravili na DeRozana. On se ponovno potrudio da ih podsjetio o kakvom se igraču radi. Lavine ima problema s koljenom pa je dečko iz Comptona odlučio 'povući'.

Početkom veljače u porazu od Philadelphije ubacio je 45 poena uz devet skokova i sedam asistencija i sjajan šut iz igre - 60%. Dva dana kasnije protiv Sunsa je ubacio 38 poena, ali su Bullsi pretrpjeli još jedan poraz. Onda slijedi pet maestralnih utakmica i pet pobjeda - Redom je ubacivao 36, 35, 38, 40 i 38 poena, a svaki put imao je šut iz igre veći od 50%. Znate koliko je igrača u povijesti NBA lige to uspjelo napraviti? Niti jedan.

Skinuo rekord koji se ne skida

Jordan je imao rekord franšize sa šest uzastopnih utakmica s preko 35 poena, dok je Wilt Chamberlain držao rekord s isto toliko utakmica, ali je pritom šutirao preko 50% iz igre. DeRozan ih je obojicu preskočio sa sedam utakmica u kojima je išao preko 35 poena, a da je pritom gađao više od 50% iz igre te je ispisao povijest lige. Chamberlain je igrao u eri u kojoj je bio jedan od najdominatnijih u povijesti, njegovi se rekordi ne skidaju često, a DeRozan je napravio upravo to i pritom 'prešišao' GOAT-a, Michaela Jordana.

Da stvar bude bolja DeRozan je šut s poludistance "vratio u modu". Uvjerljivo uzima najviše takvih šuteva u ligi, a pritom je nevjerojatno precizan. Pogađa 48.4% takvih šuteva, koji su u košarci poznati kao najteži pokušaji. U eri u kojoj je trica glavno oružje te se rijetko tko koristi šutevima s poludistance, DeRozan ima najviše poena među bekovima još od Jordana, a da pritom uzima manje od dvije trice po utakmici.

DeRozan je ove sezone Bullse podigao, ne za jednu, već za nekoliko stepenica te je nagrađen nastupom na All-star utakmici. Trenutno su druga momčad istoka, ispred njih je samo Miami koji ima isti omjer kao i Bullsi, 38 pobjeda i 21 poraza. Naravno, veliki utjecaj na uspjeh Bullsa ima i ostatak momčadi, ali nitko nije na razini DeRozana i nitko nije na parketu koliko i on. Od najboljih dana Rosea i dominacije Michaela Jordana, Bullsi nisu imali igrača koji igra na ovakvoj razini. Igrača koji ih je ponovno 'vratio na mapu' nakon godina prosječnosti. Igrača koji je jednu od najpopularnijih franšiza vratio tamo gdje joj je mjesto - u vrh NBA lige.