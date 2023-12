Zadar je u 13. kolu ABA lige na Višnjiku pred 8.500 navijača srušio Partizan s uvjerljivih 84-68.

Luka Božić je bio na granici novog 'triple-doublea' s 26 koševa, devet skokova i devet asistencija. Briljirao je i Dario Drežnjak s 25 poena i sedam pogođenih trica iz deset pokušaja. Kapetan Marko Ramljak je dao veliki obrambeni doprinos, a ubacio je i 15 koševa. Najbolji strijelac Partizana bio je Tristan Vukčević sa 16 poena.

Odlično je Zadar ušao u utakmicu s Partizanom i već u 2. minuti prisilio trenera Partizana Željka Obradovića na minutu odmora. Unatoč tome, Jusupova momčad je u 4. minuti imala +7 (11-4). Partizan je uspio do 8. minute doći na samo dva koša zaostatka (15-13), ali su Zadrani serijom 5-0 kraj prve četvrtine dočekali sa sedam koševa više od euroligaškog suparnika (20-13).

U 12. minuti je domaća momčad prvi put došla do dvoznamenkaste prednosti (27-15) nakon trice Luke Božića. Dvije minute poslije, nakon dvije uzastopne trice Darija Drežnjaka, Zadar je došao i do +14 (34-20). Kad je Arijan Lakić na isteku druge četvrtine pogodio tricu s osam metara za 13 koševa viška (47-34) zadarski navijači su bili u deliriju. Slična reakcija je bila i u 22. minuti, kad je Drežnjakovom tricom domaća momčad došla do najvećih 15 koševa prednosti (52-37).

Tada je Zadar upao u prvu napadačku krizu te pet minuta ostao bez ijednog ubačaja. Partizan je serijom 9-0 prvi put od 12. minute uspio svoj zaostatak svesti na jednoznamenkasti (52-46). I kad se činilo da su Beograđani krenuli po preokret, Dario Drežnjak je pogodio dvije trice i dvicu, Luka Božić položio i ubacio dodatno bacanje za 13 poena prednosti hrvatskog prvaka za zadnju dionicu (63-50).

Nije se momčad Danijela Jusupa na tome zaustavila. U prvih 90 sekundi posljednje četvrtine Zadar je serijom 7-0 došao do okruglih 20 koševa prednosti (70-50). Sjajni Dario Drežnjak je u 34. minuti pogodio sedmu tricu iz devet pokušaja za najvećih +21 (76-55) i time omogućio domaćoj momčadi da do kraja utakmice kontrolira rezultat i svojim navijačima za Božić daruje veliku pobjedu.

Zadar je s učinkom 7-6 skočio na šesto mjesto, a Partizan je s 9-4 na trećoj poziciji. Vodeća Crvena zvezda ima 11-1, a druga je Cedevita Olimpija s 10-3.

