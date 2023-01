Većina obožavatelja europske košarke ostala je u šoku kada je Crvena zvezda u prosincu objavila kako će u Beograd doći Facundo Campazzo. Ovaj briljantni playmaker iz Argentine je godinama bio jedan od najboljih igrača Real Madrida i ponajbolji bek Europe, nakon čega je proveo dvije godine u NBA ligi gdje je nastupao za Denver Nuggetse i Dallas Maverickse.

Sjajni Campazzo je s Argentinom osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu 2019. godine, a njegova briljantna, atraktivna dodavanja ostavljaju bez daha svakog ljubitelja radosti loptanja pod obručima. Otprilike vam je jasno zašto su se svi iznenadili kada je Zvezda objavila dolazak ovog briljantnog košarkaša, no došlo je do neočekivanih komplikacija.

Real je htio vratiti Argentinca, ali mu je klub iz Beograda ponudio nevjerojatnih 1,8 milijuna eura po sezoni te se Campazzo odlučio za odlazak u Zvezdu.

Neočekivani obrat

No, došlo je do velikog preokreta. Euroliga je kaznila Zvezdu te Argentinac neće moći nastupati za srpskog velikana sve do ožujka. Zvezda je zaradila suspenziju te neće moći potpisivati nove igrače do 28. veljače, a opleli su ih i po džepu, odnosno moraju platiti i novčanu kaznu od 25 tisuća eura. Euroliga se odlučila na ovu kaznu zbog određenih dugova igračima iz prethodnih sezona, ali i zbog izdavanja netočnih i nepreciznih informacija, zahvaljujući kojima su funkcionirali usprkos neregularnoj financijskoj situaciji.

Zanimljivo, Euroliga je potvrdila da je Zvezda otplatila svoje dugove, no svejedno su ih kaznili. "Drago nam je da su dugovi izmireni, ali je važno da Crvena zvezda pokaže posvećenost ka poštovanju svim pravilima u budućnosti, a vjerujem da će tako biti, sudeći po razgovorima koje smo obavili s klubom", komentirao je Marshall Glickman, izvršni direktor Eurolige.

Inače, Zvezda je trenutno deseta momčad Eurolige s omjerom od osam pobjeda i osam poraza.