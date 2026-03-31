BURNO /

Hrvatski trener poludio nakon poraza u Beogradu: 'Vidim da ponavljaš pitanja'

Foto: Samir Jordamovic/AFP/Profimedia

Strasti su se ubrzo smirile te je Golemac vratio svog najboljeg igrača na parket nedugo nakon incidenta

31.3.2026.
9:33
Sportski.net
U petom kolu druge faze ABA lige sastali su se Crvena zvezda i Dubai, a utakmicu je obilježio sukob u redovima emiratskog kluba.

Sukob se dogodio nakon što je trener Dubaija Jurica Golemac odlučio izvući srpskog razigravača Aleksu Avramovića iz igre, nakon što je ovaj priznao sucima da je dirao jednu loptu, zbog čega je Zvezda dobila posjed.

Avramović nije najbolje prihvatio tu odluku, što je Golemca dodatno razljutilo. Vidno bijesan, podigao je glas i prstom naređivao Srbinu da sjedne na klupu. Strasti su se ubrzo smirile te je Golemac vratio svog najboljeg igrača na parket nedugo nakon incidenta.

Nakon utakmice Golemac se obračunao s novinarima.

"Ja sam natjecatelj. Jesu li suci riješili utakmicu? Pitam te (Golemac novinaru), je li normalno da je tolika razlika u slobodnim bacanjima? Ne znaš? Pa nije na nama da odlučujemo tko je izbacio loptu. Fair-play je za neke druge, brate, za Coubertina. Mi nismo tu zbog fair-playa, mi smo tu da igramo. Je l’ tko iz Zvezde digao ruku kad je napravio faul? Pa ne, pitam te, vidim da postavljaš ta pitanja. Što fair-play, kakav fair-play, čovječe, dođeš da igraš, dođeš da pobijediš, je l’ tako?", rekao je hrvatski trener.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je spremno za konačni okršaj BiH i Italije: 'Navikli su oni na lošije terene'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
