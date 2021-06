Košarkaši Phoenix Sunsa našeg Darija Šarić noćas po hrvatskom vremenu plasirali su se u svoje prvo finale Zapada nakon 2010. godine.

Metla nad Nuggetsima

Društvo iz Arizone je u Denveru pobijedilo domaće Nuggetse 125:118, u seriji slavilo i u četvrtoj utakmici zaredom i pomelo metlom MVP-a ove sezone Nikolu Jokića i njegovu momčad.

"Chris Paul nije mogao promašiti. Devina Bookera nije se moglo zaustaviti", ističe američki ESPN. Paul je postigao 37 poena, a Booker je dodao 34 u jednoj zahtjevnoj, borbenoj utakmici u kojoj je Nikola Jokić isključen zbog flagrantnog faula u trećoj četvrtini.

Jokić je rekao da je mislio samo počiniti težak prekršaj nad Payneom kako bi zapalio svoju momčad...

"Želio sam promijeniti ritam igre, želio sam nam dati malo energije", kazao je Jokić i dodao:

'Pokušao sam napraviti težak prekršaj. Jesam li ga udario? Ne znam'

"Pokušao sam napraviti težak prekršaj. Jesam li ga udario? Ne znam iskreno. Žao mi je ako jesam, jer ga nisam htio ozlijediti ili namjerno udariti u glavu."

Booker je stao u obranu Paynea i unio se u lice Jokiću prije nego što su suigrači i treneri sve razdvojili.

"Bila je to samo emotivna utakmica", izjavio je Booker.

'To je bio samo frustracijski prekršaj'

"Mislim da Nikola nije htio namjerno ikog ozlijediti. To je bio samo frustracijski prekršaj. Bilo je teško, samo sam branio svog suigrača. To je bilo to. Vidio sam kako je prišao Camu i ispričao se. Igrao sam protiv Jokera više puta. Znam da nije zlonamjerni igrač."

Suci su procijenili dvostruku tehniku ​​Jokića i Bookera, a nakon pregleda izbacili su MVP-a nakon odluke da se njegov prekršaj preinači na Flagrant 2 odnosno druge jačine. Jokić je završio utakmicu s 22 poena i 11 skokova u 28 minuta.

Šarić za 14 minuta ubacio 5 poena

Dario Šarić ušao je s klupe za Sunse i za 14 minuta igre zabio 5 poena uz 2 asistencije. Šut iz igre imao je 1-4, za tricu 1-2, slobodna 2-2.

U poraženoj momčadi, uz isključenog Jokića najviše je pokazao Will Barton sa 25 poena, 5 skokova i 2 asistencije kao i Michael Porter Jr. sa 20 poena, 4 skoka i 3 ukradene lopte.

Bucks izjednačili na 2-2

U drugoj utakmici noćašnjeg polufinalnog programa u NBA ligi, Milwaukee Bucks su u svojoj dvorani pobijedili Brooklyn Netse 107:96 i tako polufinalnu seriju Istoka izjednačili na 2-2.

Najzaslužniji za pobjedu bio je Antetokoumpo sa 34 poena, 12 skokova i 3 dodavanja. Khris Middleton dodao je 19 poena i 8 asistencija, 4 skoka i 2 blokade i 2 ukradene lopte.

Što se tiče Netsa, Kevin Durant stavio je 28 poena uz 13 skokova, 5 asistencija, jednu blokadu i jednu osvojenu loptu. Irving je dodao 11 poena uz 5 skokova. Nitko drugi u Brooklynu nije zabio dvoznamenkasti broj koševa.