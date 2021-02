Prvaci iz 2019. godine Toronto Raptorsi uspjeli su kao gosti noćas po hrvatskom vremenu nadigrati Milwaukee Buckse sa 124:113. Sjajni su kod Raptorsa bili Fred VanVleet sa 33 pogotka te Pascal Siakam sa 23 koša i 13 skokova, dok Bucksima nije pomogla odlična partija Giannisa Antetokounmpa sa 30 poena, 10 skokova i 8 asistencija.

Raptorsi su sada sedmi na Istoku sa 13-15, dok su Bucksi treći sa 16-12.

Boston Celticsi ponovno su na učinku iznad 50 posto nakon 112:99 domaće pobjede protiv Denver Nuggetsa u svom TD Gardenu, mjestu gdje podno dvorane stoje zastave koje simboliziraju svih 17 naslova prvaka NBA lige . Domaće su do 14. pobjede u sezoni vodili Jaylen Brown sa 27 i Jayson Tatum sa 21 košem, dok Nuggetsima nije bilo dovoljno 43 ubačaja Nikole Jokića uz 25 Jamala Murraya. Jokić je imao i 6 skokova, 5 asistencija i dvije ukradene lopte. Šut za dva bio mu je 16-23, za tricu 3-5, slobodna 8-8.

Compilation of Facu Campazzo's eight assists tonight in Boston. Five went to Nikola Jokic. Campazzo played a career-high 40 minutes in his first career start (his previous high was 26 minutes.) He also finished with only one turnover and had six of Denver's 24 deflections. pic.twitter.com/W8dupMKZP7

— Harrison Wind (@HarrisonWind) February 17, 2021