New York Knicksi i Indiana Pacers su se plasirali u polufinale Istočne konferencije NBA-a nakon što su sinoć u šestoj utakmici 1. kruga konferencijskog doigravanja slavili protiv Philadelphia 76ersa odnosno Milwaukee Bucksa.

New York Knicksi su sinoć u Philadephiji u šestoj utakmici doigravanja sa 118-115 svladali Sixerse i plasirali se u konferencijsko polufinale rezultatom 4-2 u seriji na četiri pobjede.

Predvodio ih je Jalen Brunson s 41 poenom i 12 asistencija. Josh Hart je utakmicu završio sa 16 ubačaja i 14 skokova, dok je Donte DiVincenzo ubacio 23 poena, OG Anunoby 19, a Hartenstein 14.

Za Knickse nije igrao hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović koji je teže ozlijeđen i za njega je sezona gotova.

U polufinalu će Knicksi igrati protiv Pacersa, a prva utakmica je na rasporedu u ponedjeljak i igra se u New Yorku.

Knicksi su tri i pol minute prije kraja vodili 107-99, ali su Sixersi uspjeli doći do izjednačenja na 111-111 34,9 sekundi do kraja. Knicksi se odvajaju na 114-111 25,6 sekundi do kraja nakon što je Brunson izvukao obranu i pronašao Harta koji zabija tricu.

Donte DiVincenzo i Brunson su na kraju zabili svaki po dva slobodna bacanja, a Embiid polaganje i Maxey dva slobona za konačan rezultat, dok je Buddy Hield na kraju pohgodio ploču i propustio priliku za izjednačenje.

"Objema momčadima dajem puno zasluga za to kako su se borile i kako su igrale", rekao je trener Sixersa Nick Nurse.

"Znali smo da ovo neće biti lako, čak i uz vodstvo koje smo imali", rekao je Brunson nakon utakmice. "Svaka je utakmica bila takva. Nije važno kako ćeš početi, važno je samo kako ćeš je završiti."

Kod Sixersa najbolji je bio Joel Embiid 39 koševa i 13 skokova, Hield je zabio 20 koševa od čega je šest trica.

Indiana Pacersi eliminirali su Milwaukee Buckse pobjedom 120-98 u četvrtak u šestoj utakmici serije prvog kola Istočne konferencije u Indianapolisu i plasirali se u konferencijsko polufinale rezultatom 4-2 u seriji na četiri pobjede.

"Naša klupa je bila sjajna tijekom cijele sezone, cijenimo ovog tipa (McConnella) zbog toga", rekao je Toppin.

Pascal Siakam ubacio je 19 koševa, Tyrese Haliburton sakupio je 17 koševa i 10 asistencija i Pacersi su prošli prvi krug doigravanja prvi put od 2014. godine.

Damian Lillard iz Milwaukeeja zabio je 28 koševa, Brook Lopez je ubacio 20, a Bobby Portis 20 uz 15 skokova.

Milwaukee je cijelu seriju igrao bez dvostrukog MVP-a NBA lige Giannisa Antetokounmpa, koji se ozlijedio 9. travnja.