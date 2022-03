Miami Heat prije koji tjedan bio je u sjajnoj poziciji: Bili su sjajnoj formi te su uvjerljivo držali prvo mjesto istočne konferencije. Sada su izgubili od Golden State Warriorsa 118-104 , što ne bi bila neka vijest da su za momčad iz San Francisca igrali Steph Curry, Klay Thompson i Draymond Green.

Pa čak ni to ne bi bio problem s obzirom na to da je NBA sezona iznimno dugačka i nije grijeh izgubiti utakmicu, ali to je Miamiju bio četvrti poraz u posljednjih sedam utakmica, a očito je to djelovalo na živce u svlačionici. Prva zvijezda Heata Jimmy Butler verbalno se sukobio s trenerom Erikom Spoelstrom kao i s veteranom i legendom kluba, Udonisom Haslemom.

Cijelu situaciju morali su smirivati njihovi suigrači koji su ih razdvojili. Sve je počelo prepirkom između trenera i Butlera, a na jednoj se snimci može vidjeti kako Spoelstra viče prvoj zvijezdi momčadi: "Što? Ti stvarno miliš da ću se j*beno tući s tobom?!"

'Prebit ću te!'

Nakon toga je reagirao Udonis Haslem, koji se ustao i krenuo prema Butleru te vikao: "Prebit ću te", umiješali su se i Kyle Lowry, Bam Adebayo i Markieff Morris, kao i ostali suigrači, koji su smirivali situaciju. Sve se to dogodilo za vrijeme jednog time-outa u trećoj četvrtini.

Warriorse je do pobjede vodio Jordan Poole s 30 poena i devet asistencija, a dobre utakmice odigrali su i Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga te Damion Lee. Trojac je postigao 22 poena svaki. Kod Miamija najbolji je bio Kyle Lowry s 26 poena i devet asistencija, Adebayo je ubacio 25 poena uz devet skokova, dok je nevaljalac Jimmy imao 20 poena, pet skokova i tri asistencije.

Situaciju su nakon susreta komentirali veteran PJ Tucker i trener Spoelstra.

"Zar se nešto dogodilo? Ma dajte ljudi, pa idemo igrati. Odrasli smo ljudi, ovo je sve dio igre", pojasnio je Tucker, dok je Spoelstra vidio drugu stranu cijele situacije.

"Imamo jako kompetitivne igrače, a ovo je druga utakmica za redom da su nas isprašili. Ne igramo na razini na kojoj bi htjeli, a na tom time-outu smo svi pokazali razočaranje zbog naše igre. Ovakve situacije se mogu iskoristiti da nas galvaniziraju zbog frustracije, ali može otići i u drugom smjeru. Vjerujem da će se to dogoditi ovoj skupini igrača", smirivao je situaciju.

Phila i Boston iskoristili kiks

A njihov kiks s obje ruke su dočekali Boston i Philadelphia. Oba kluba su upisali nove pobjede, čime su se približili vrhu istoka. Sixersi su bili bolji od Los Angeles Lakersa za koje nije igrao LeBron James. Četiri igrača iz prve petorke Phile išlo je preko 20 poena: Joel Embiid je imao 30 poena i deset skokova, James Harden je upisao 24 poena i po sedam skokova i asistencija, Tyrese Maxey je imao 21 poen, pet skokova i sedam asistencija, dok je Tobias Harris završio s 20 poena, sedam skokova i pet asistencija. Lakerse je predvodio Russell Westbrook s 24 poena, devet skokova i osam asistencija.

Boston je pak svladao Utah Jazzere koji su ponovno igrali bez našeg Bojana Bogdanovića koji je ozlijeđen. Celticsi su bili uvjerljivi, 125-97, a predvodio ih je njihov najbolji dvojac, Jayson Tatum i Jaylen Brown. Obojica su ubacili po 26 poena. Kod Ute je najbolji bio Donovan Mitchell s 37 poena.

Usprkos sjajnim predstavama Kevina Duranta i Kyriea Irvinga, Memphis je bez najboljeg igrača, Ja Moranta, bio bolji od Netsa 132-120. Irving je ubacio 43 poena i podijelio osam asistencija, dok je Durant utakmicu završio s 35 poena, 11 skokova i osam asistencija, no to nije bilo dovoljno za pobjedu. Grizzliese je predvodio Desmond Bane s 23 poena, a sjajni su bili i Dillon Brooks s 21 te De'Anthony Melton s 23 poena.

Ostali rezultati:

Dallas Mavericks - Houston Rockets 110-91

Charlotte Hornets - New York Knicks 106-121

Detroit Pistons - Atlanta Hawks 122-101

Indiana Pacers - Sacramento Kings 109-110

Boston Celtics - Utah Jazz 125-97

Miami Heat - Golden State Warriors 104-118

Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets 132-120

Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 116-125

Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 118-102

Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 121-126

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 96-133