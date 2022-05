Reggie Miller jedan je od najboljih šutera svih vremena, čovjek koji se nije libio opaliti tricu kada to nije bilo "in" kao danas. Po broju postignutih trica je četvrti na vječnoj listi, a više dalekometnih pokušaja ubacili su samo Stephen Curry, Ray Allen i James Harden.

Legenda Indiana Pacersa bio je poznati trash-talker, a u nekoliko navrata je isticao kako je mrzio igrati protiv našeg Dražena Petrovića. Hrvatskog košarkaša prisjetio se u radijskoj emisiji Dana Patricka, a do njega je došao kroz raspravu o Stephu Curryju.

Curry je najbolji šuter svih vremena, igrač koji je spreman dići se na šut čim pređe centar, a mnoge igrače zna iznervirati svojim proslavama prilikom postizanja koševa.

'Mrzio sam ga'

Često zna okrenuti leđa od koša prije nego što lopta prođe kroz obruč, drma ramenima i žestoko slavi svoje poene, a Patricka je zanimalo kako bi Miller reagirao da igra protiv Curryja te ovaj tako proslavlja svoje koševe.

Miller, danas komentator i analitičar, odmah se sjetio Dražena:

"Igrao sam protiv igrača koji je po mnogim stvarima bio sličan Stephu. Dan danas govorim ljudima da mi je njega bilo najteže čuvati. Mrzio sam ga. Potpuno me izluđivao sa svojim glupostima. Bio je tako dobar, zabio bi mi u "facu", a onda bi mi govorio svakakva sr*nja na uho. Izluđivao me", počeo je Miller.

"Naravno da mi je smetalo to što radi, a on bi mi hladno na to rekao: 'Pa onda učini nešto'. Često nisam mogao napraviti apsolutno ništa. Dakle, ako nekome smeta to što Curry radi, onda neka učini nešto", zaključio je Miller.

To nešto, u njegovo vrijeme značilo bi grublji prekršaj ili fizički jača i tvrđa igra, čega danas nema zbog oštrijih pravila i kazni.

"Danas se pregledavaju snimke za sve, pazi se na svaki udarac. Zato Steph radi što hoće i prolazi bez posljedica", zaključio je.