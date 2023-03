NBA liga u jednom trenutku, tamo sredinom i krajem 2000-ih godina, našla se u ozbiljnom problemu. U ligi je igralo puno igrača koji su potekli s ulice i koji su nastavili njegovati takav stil života. Jedan od legendarnih događaja, ali jedan od onih koje NBA želi da se što prije zaboravi, je taj kada su Gilbert Arenas i Javaris Crittenton zbog kockarskih dugova u svlačionici potegnuli za pištoljima. To su igrači koji bi definitivno upotrebljavali pištolje kao alatke za preživljavanje da nisu bili košarkaši, ali su se našli u centru pozornosti američke pa i svjetske košarkaške javnosti i počeli su zarađivati milijune dolara. Mallace at the Palace o kojem su snimljeni i filmovi pokazuje da je u to vrijeme liga bila puna likova koji su spremni u svakom trenutku nekome razbiti glavu. Iako je to imalo svoje čari, takvom ponašanju nije bilo mjesto u profesionalnom sportu i NBA liga je radila sve kako bi promijenila percepciju o sebi.

Posljednjih nekoliko godina uspjeli su iskorijeniti devijantno ponašanje iz lige i odnosi među igračima počeli su se temeljiti na međusobnom poštovanju i prijateljstvu. Rivalitet među momčadima i igračima se smanjio, novajlije su poštovale starije igrače i superstarove i sve je nekoliko godina bilo vrlo pitomo. Ljubitelji košarke, a ne showa, počeli su zazivati dopuštanje malo grublje igre i rivaliteta među igračima jer je NBA iz jedne krajnosti otišla u drugu.

Najveća zvijezda

Ja Morant izabran je na draftu 2019. godine kao drugi pick iza Ziona Williamsa. Memphis Grizzlies od samog trenutka odabira trljali su ruke jer su znali kakav su potencijal dobili u ruke. Dali su ga u ruke Tayloru Jenkinsu, sjajnom treneru za razvoj mladih talenata koji je imao zadatak ukrotiti jednog od najeksplozivnijih i najdivljijih igrača lige. Morant je od početka svoje NBA karijere podsjećao na Derricka Rosea, a nagoviještalo se kako može krenuti i putem Russella Westbrooka i postati simbol za atleticizam i pumpanje brojki. Memphis je napravio sjajan posao i od igrača čija se igra temeljila na isključivo fizičkim sposobnostima, napravili su igrača koji zna igrati košarku.

Morant je u prvoj sezoni uzeo titulu Rookieja godine, ali ne pumpanjem brojki kao što često zna biti slučaj. U prve tri NBA sezone dvaput je bio All-Star, izabran je za Rookieja godine, a lani i za igrača koji je najviše napredovao. Ove sezone deveti je strijelac lige s prosjekom od 27.1 poena. Izgledalo je kako liga ima novu veliku zvijezdu i kako će svojim stilom igre napraviti ono što je trebao postati Derrick Rose. Najzanimljiviji lik u igrici.

Njegova uzlazna putanja i ono što je gradio u posljednje tri godine došli su na rub pucanja. Sav onaj hype koji se stvorio oko njega i njegovih igara pao je u drugi plan nakon što je nizom svojih gluposti došao vrlo blizu toga da bude izbačen iz lige na čak 50 utakmica.

Dečko iz geta koji to zapravo nije

Ja Morant nije odrastao sa zlatnom žlicom u ustima, ali daleko od toga da je imao tešku životnu priču. Njegov otac bio je košarkaš kojem se predviđala NBA karijera, no kada je njegova supruga ostala trudna posvetio se zanimanju frizera kako bi se mogao brinuti o svojoj obitelji. Njegova majka također je radila "part-time" poslove kako bi sudjelovala u odgoju svoje djece. Nisu bili bogati, ali imali su dovoljno za preživljavanje i bili su klasičan primjer "srednje klase". Ja je imao dobro srednjoškolsko obrazovanje i možemo reći kako mu ništa u životu nije nedostajalo.

Ono što Ja Morant radi u posljednje vrijeme nije cool i nije zanimljivo. Odlučio je igrati ulogu „tough guya“ i lika koji je spreman ući u konflikt sa svakim igračem lige. To je još i prihvatljivo, no gadljivo je ono što radi izvan terena. Morant se proteklog vikenda zatekao u jednom noćnom klubu u kojem se dobro zabavljao. O tome kako mu je dobro odlučio je obavijestiti svoje fanove i uključio je prijenos uživo na Instagramu. Sve bi to bilo prihvatljivo da u jednom trenutku u kameru nije počeo pokazivati pištolj. Iako SAD ima potpuno liberalan pristup prema oružju i Ja nije napravio ništa ilegalno, taj postupak je zabrinjavajući. No, najveći problem je u tome što su Grizzliesi trenutačno na gostujućoj turneji, a snimka je nastala između utakmica u Denveru i Los Angelesu protiv Clippersa.

Ako se zaista radi o pištolju koji je u Morantovu vlasništvu, to znači da je igrač nosio oružje i u klupski avion, što je prema NBA pravilima najstrože zabranjeno. NBA je otvorio istragu i ako se utvrdi da je to bio slučaj, Moranta čeka najmanje 50 utakmica suspenzije, što bi značilo da je za njega završena ne samo ova sezona, nego i vjerojatno cijela kalendarska godina.

To je samo nastavak priče o "Zločestom dečku Jau" koja se proteže kroz cijelu ovu sezonu. Samo nekoliko dana prije ovog incidenta u Washington Postu pojavila se priča o tome kako je Ja ljetos izudarao jednog maloljetnika nakon bezazlenog basketa na jednom igralištu i prijetio mu pištoljem. Morant je priznao da je prvi udario 17-godišnjaka, ali nakon što ga je ovaj snažno pogodio loptom u glavu i nadvio se nad njim. Tinejdžer je tvrdio da mu je samo dodavao loptu, koja je Morantu prošla kroz prste i pogodila ga te da su ga on i njegov prijatelj udarili 12-13 puta i ostavili mu vidljive ozljede na glavi.

Nekoliko dana prije tog incidenta Morantova majka se posvađala sa zaštitarem u jednom trgovačkom centru i u pomoć pozvala svojeg sina. Ovaj se pojavio sa skupinom svojih prijatelja od kojih je jedan odgurnuo glavu spomenutom zaštitaru, a navodno je Morant rekao kako zna kada mu završava smjena, što je tematizirano kao prijetnja. Pištolji i tučnjave nisu izdvojeni incidenti, već niz zabrinjavajućih slučajeva koji dovode do toga da, osim suspenzije, jednoj od najvećih zvijezda NBA lige prijeti zatvorska kazna. Jako je teško da će se to dogoditi jer se ipak radi o NBA zvijezdi, ali liga bi vrlo lako mogla dići ruke od dečka koji je odlučio pokvariti reputaciju onome što su pokušali stvoriti u posljednjih nekoliko godina.

Problem prijatelja i obitelji

Ja Morant ima kćer sa svojom bivšom djevojkom i predstavlja se kao jako brižan otac. Malena Kaari u Memphisu je poput maskote jer nakon svake utakmice koju gleda iz prvog reda zajedno s Morantom hoda po terenu i zabavlja publiku. S njom zajedno snima i reklame za Nike, a svi tvrde kako je Ja jako dobar otac i kako uživa u druženju sa svojom kćeri. Ono što je Morantov očigledan problem su ljudi koji ga okružuju. Incidentna majka koja radi ekscese po trgovačkim centrima samo je posljednji primjer toga. Gospođu je zasigurno sin dobro financijski osigurao tako da teško da se u trgovačkom centru dogodio eksces koji gospođa Morant nije mogla eskivirati. Ona je poput prave brižne majke u pomoć pozvala svog sina, a ne određene službe, a ovaj se na kraju pojavio sa svojom skupinom huligana koji su prijetili zaštitaru. Hrabro.

Nije to prvi puta da je Ja imao incident s ljudima koji ga okružuju. Krajem siječnja Morantov prijatelj Devonte Pack, isti onaj koji je ljetos mlatio tinejdžera, izbačen je iz dvorane na utakmici protiv Indiane jer se svađao s igračima na klupi Pacersa i u jednom trenutku čak izašao na parket kako bi vikao na njih. To nije bio kraj te situacije jer su nakon utakmice Pack i Morant u autu prolazili pored ljudi iz Indiane i laserom ciljali na njih. Ljudi iz Pacersa tvrdili su kako je laser bio prikvačen na oružje, no sud nije imao dovoljno dokaza.

Ne znam kako uopće komentirati taj potez osim kao izuzetan manjak inteligencije. Ciljati, odnosno pretvarati se da ciljaš u nekoga i rugati se tome je na razini petnaestogodišnjaka. NBA zvijezda si, profesionalni sportaš i netko tko je uspio postići ono što želi svako drugo dijete na svijetu. Radio si cijeli život da bi to postao, roditelji su žrtvovali svoje karijere kako bi tebi omogućili bezbrižno odrastanje i ti onda vraćaš roditeljima i svijetu na takav način.

Cijela priča je prošla bez posljedica osim po izbačenog Packa, kojemu je na godinu dana zabranjen ulazak u dvoranu Grizzliesa. Moranta je cijela priča razljutila, tvrdio je da se pokušava prikazati negativna slika o njemu i njegovoj braći te je iskazao nevjericu zbog Packove suspenzije.

Kojim putem krenuti?

Morant mora odlučiti. U redu je biti „bad guy“ na terenu. Tražiti nerede i tražiti probleme, podizati rivalitet lige je nešto što se cijeni i što donosi dobru stvar za NBA. No, tu treba stati glumljenje opasnog lika. Morant nije opasan dečko. Gilbert Arenas je bio puno opasniji dečko koji je zaista potezao pištolje na one koji mu se nisu sviđali. Morant tuče klince na igralištu i snima se s pištoljem na Instagramu. Crittenton s kojim je Arenas imao najpoznatiji incident lige u NBA-u više nikad nije zaigrao, a trostruki All-Star Arenas potrajao je još tri sezone i već s 31 godinom završio u Kini.

Morant je već sada kvalitetniji i bolji igrač od Arenasa. Njegove brojke i napredak su nevjerojatni i daju puno optimizma oko smjera u kojem će se košarka razvijati. Morant ima hrabrost zakucati preko svakog i ima znanje kako se dovesti u tu situaciju. Grizzliesi polako postaju najomraženija ekipa lige i napokon se događa da jedna cijela ekipa ima titulu zločestih dečkiju. Po reputaciji su daleko od ekipa koje su prije dvadesetak godina imale tu ulogu, no idu u dobrom smjeru. Takvih ekipa treba u NBA ligi jer podižu zainteresiranost za utakmice određene ekipe koja je još u ovom slučaju i ozbiljan natjecatelj za naslov prvaka.

Njegov suigrač Dillon Brooks prometnuo se u najomraženijeg igrača lige zbog brojnih prljavih poteza na parketu, čija je kulminacija bila udaranje Clevelandove zvijezde Donovana Mitchella u međunožje. Brooks je ovog vikenda suspendiran na jednu utakmicu jer je već premašio dopuštenu kvotu od 15 tehničkih grešaka u sezoni. U cijeloj toj priči je Steven Adams koji svojom fizičkom konstitucijom podsjeća na najstarijeg i najvećeg brata u ekipi koji uvijek ide prvi u zaštitu svoje mlađe braće.

Svađaju se Grizzliesi s protivnicima na terenu, s tribinama i sa svima koji im stanu na put. Osobno, smatram takve ekipe zanimljivima, pogotovo kada igraju dobru košarku, a Memphis je, uz određene oscilacije, zaista igra. Ono što moraju shvatiti, odnosno što Ja Morant kao prva zvijezda ekipe mora shvatiti, je da posljednjim sučevim zviždukom cijela ta priča mora završiti. Pametnije bi mu bilo da vrijeme provodi sa svojom kćeri s kojom zaista ima dobar odnos što potvrđuju i stanovnici Memphisa, nego da s likovima, koji se očigledno grebu o njegovu popularnost, izvodi gluparije na razini srednje škole.