James ispisao povijest, Dončić 'uči' Amerikance igrati košarku

LeBron James odigrao je prvu utakmicu ove sezone u NBA ligi i upisao se noćas po napem vremenu u povijest kao prvi igrač koji je nastupio u čak 23 različite sezone najjače košarkaške lige svijeta. U domaćoj pobjedi Los Angeles Lakersa protiv Utah Jazza 140-126 sudjelovao je s 11 poena i 12 asistencija, a na parketu je proveo gotovo 30 minuta nakon što je zbog bolova u leđima propustio prvih 14 utakmica sezone, prenosi ESPN pisanja AP-a.

Tijekom svoje briljantne karijere James je postao najbolji strijelac u povijesti NBA lige, osvojio je četiri naslova prvaka i svaki put pritom bio MVP finala. Usto ima i četiri nagrade za MVP-ja regularnog dijela sezone, a sada drži i rekord po broju odigranih sezona. Ipak, mora odigrati još 48 utakmica želi li dostići Roberta Parisha na vrhu ljestvice po ukupnom broju nastupa u NBA ligi. LeBron James ove sezone ima prosjek od 24.4 poena, 7.8 skokova i 8.2 asistencija po susretu, uz 51.3% šuta iz igre, po čemu je 26 igrač u ligi.

Lakerse su u njihovoj 11. pobjedi u 15. ovosezonskom susretu napadački vukli Luka Dončić s 37 poena (šut iz igre 11/22), uz 10 asistencija, 5 skokova i 4 ukradene lopte i Austin Reaves s 26, dok su se kod Jazza istaknuli Keyonte George s 35 i Lauri Markkanen s 31 poenom.

Što se tiče učinka Dončića, ovo mu je bila 51. utakmica s učinkom 35/5/10 u najjačoj ligi. U navedenom razdoblju nitko drugi nema više od 30 utakmica s tim brojkama u najvažnijim kategorijama. Luka Dončić na prosjeku je od 34.4 poena po susretu, uz 8.9 skokova i 8.9 asistencija. Prosjek šuta iz igre mu je 46.9%.

Izjednačen je u toj statističkoj kategoriji na 83 mjestu u ligi. U poenima je prvi strijelac lige, u skokovima je na 19 mjestu, u asistencijama na četvrtom.

S omjerom 11-4 Lakersi trenutačno drže četvrto mjesto Zapadne konferencije, dok je Utah s učinkom 5-9 deseta na Zapadu.

Detroit Pistonsi učvrstili su se na vrhu Istočne konferencije 11. uzastopnom pobjedom. Ovoga puta slavili su u gostima kod Atlanta Hawksa 120-112. Opet je briljirao Cade Cunningham s 25 poena, 10 asistencija i 6 skokova, a Jalen Duren dodao je 24 poena. Kod Atlante su najbolji bili Jalen Johnson s 25 koševa, 9 asistencija i 8 skokova te Nickiel Alexander-Walker s 24 poena.

Detroit je sada na impresivnom omjeru 13-2, dok je Atlanta šesta momčad Istoka s učinkom 9-6.

Rezultati:

Orlando - Golden State 121-113

Atlanta - Detroit 112-120

Brooklyn - Boston 99-113

San Antonio - Memphis 111-101

LA Lakers - Utah 140-126

Portland - Phoenix 110-127

