Noćas su odigrani drugi susreti playoffa triju utakmica u NBA ligi. New Orleans Pelicansi su iznenađujuće svladali Phoenix Sunse sa 125-114, ali to nije jedini problem za prošlogodišnje finaliste. Naime, u trećoj četvrtini ozlijedio im se najbolji strijelac i ponajbolji igrač, Devin Booker.

Pelicanse je predvodio fantastični Brandon Ingram koji je ubacio 37 poena, uhvatio 11 skokova i podijelio devet asistencija, a pritom je bio nevjerojatno precizan. Iz igre je gađao 13 od 21, dok je ispalio tri trice i pogodio svaku od njih. Dobru utakmicu odigrao je i CJ McCollum koji je susret završio s 23 poena, osam skokova i devet asistencija.

Sunse je predvodio Booker, koji je u nešto manje od 25 minuta na parketu ubacio 31 poen, uz, također, nevjerojatan učinak iz igre, gađao je 12 od 19. Pratio ga je Mikal Bridges s 19 poena, dok je iskusni Chris Paul ubacio 17 i dodao 14 asistencija. Obje momčadi sada imaju po jednu pobjedu, a ozljeda Bookera mogla bi zakomplicirati situaciju za prvu momčad zapada.

Briljantni Butler

Miami Heat je poveo s 2:0 u seriji nakon što su na domaćem terenu slavili sa 115-105 protiv Atlanta Hawksa. Briljantnu utakmicu odigrao je njihov najbolji igrač, Jimmy Butler, koji je susret završio s 45 poena, pet skokova i isto toliko asistencija, a dodao je i dvije ukradene lopte. Tyler Herro je ubacio 15, a Max Strus 14 poena kod pobjedničke momčadi.

Hawkse je standardno predvodio Trae Young, koji je ubacio 25 poena, uhvatio šest skokova i podijelio sedam asistencija, a Atlanti nije pomogla ni briljantna utakmica Bogdana Bogdanovića. Srpski košarkaš susret je završio s 29 poena.

Memphis Grizzliesi su nakon iznenađujućeg poraza u prvoj utakmici stigli do izjednačenja u seriji protiv Minnesota Timberwolvesa. Na domaćem terenu su uvjerljivo slavili, 124-96 i tako došli do svoje prve pobjede u ovogodišnjem playoffu. Do velike pobjede vodio ih je nezaustavljivi Ja Morant, koji je zamalo upisao triple-double. Susret je završio s 23 poena, deset asistencija i devet skokova. Pratili su ga Desmond Bane i Jaren Jackson Jr. koji su ubacili po 16 poena, a čak tri igrača s klupe Grizzliesa imali su po 13 poena.

Kod Wolvesa je najbolji bio Anthony Edwards koji je ubacio 20 poena i uhvatio šest skokova. Serija Sunsa i Pelicansa sada seli u New Orleans, Hawksi i Heat igrat će u Atlanti, dok će Grizzliesi na noge Timberwolvesa u Minnesotu.

Večeras se igraju druge utakmice između Brooklyn Netsa i Boston Celticsa te Chicago Bullsa i Milwaukee Bucksa, dok će u Torontu domaći Raptorsi i Philadelphia 76ersi odigrati treći ogled u seriji. Celticsi su u nevjerojatnoj završnici slavili u prvoj utakmici protiv Netsa, dok su Bucksi bili bolji od Bullsa. Phila u Toronto putuje s prednosti od 2:0 u seriji koja se igra na četiri pobjede.