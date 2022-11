U ključnoj utakmici u borbi za prvo mjesto u skupini koje vodi u kvalifikacije za EuroBasket, hrvatska košarkaška reprezentacija je u KC Dražen Petrović izgubila od Poljske sa 79-87.

Odabranici Aleksandra Petrovića dobro su se držali tri četvrtine, no u posljednjoj dionici se naša igra raspala i Poljska je pobjegla na 15 razlike što se pokazalo nedostižno.

Nakon što je natjecanje u skupini otvorila s tri pobjede, Hrvatska reprezentacija je imala priliku pobjedom protiv Poljske osigurati prvo mjesto u skupini i plasman u glavni ždrijeb kvalifikacija, koje počinju u studenome 2023. godine. Kako je u prvom susretu u Poljskoj slavila sa 72-69, Hrvatskoj je igrao i poraz do tri razlike, kako bi zadržala prvo mjesto zbog boljeg međusobnog omjera.

Izgledamo bolje

Nažalost, ništa od toga se nije dogodilo. Poljska, koju vodi hrvatski stručnjak Igor Miličić, je slavila s osam razlike (87-79) i preuzela vrh ljestvice.

Nama ostaje još nada da će Poljaci, koji su na posljednjem EP-u bili četvrti, kiksati u jednoj od preostale dvije utakmice, a Hrvatska obje dobiti. Ako se čudo ne dogodi, Hrvatska će morati u treći krug pretkvalifikacija, koji se održava u kolovozu sljedeće godine.

U trećem krugu će sudjelovati 12 reprezentacija, a samo će četiri izboriti završne kvalifikacije za EP.

Poljaci su bolje ušli u susret, poveli su 9-2, a imali su i 14-7. Hrvatska je uspjela izjednačiti na 16-16, no prvi dio igre otišao je na poljsku stranu rezultatom 21-18. Hrvatska je na početku druge četvrtine okrenula rezultat i povela sa pet razlike (30-25), a u dva navrata imali smo i +6. Ipak, na poluvrijeme su odabranici Aleksandra Petrovića otišli s tri koša prednosti (37-34).

Poljska je izjednačila na 41-41, Hrvatska radi seriju 5-0, međutim Poljska je u završnici treće dionice stigla do vodstva od dva razlike (58-56). Nažalost, nakon pet minuta posljednje četvrtine Poljaci bježe na velikih sedam razlike (74-67), a zatim i do +10 (77-67). Nažalost, kola su nezadrživo krenula nizbrdo i Poljska je 2:23 minute prije kraja došla do nedostižnih 15 razlike (85-70).

Hrvatska se uspjela približiti na -6, ali više od toga nije išlo. Na koncu je završilo 79-87.

A sad - borba

Poljsku vrstu su predvodili Jakub Garbacz i Jaroslaw Zyskowski sa po 21 košem, dok je Aleksander Balcerowski zabio 16 koševa u sedam skokova. U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Danko Branković sa 17 koševa, te Roko Badžim i Roko Prkačin sa po 12 koševa.

U drugom susretu Švicarska je na gostovanju pobijedila Austriju sa 75-65. Anthony Polite sa 22 i Selim Fofana sa 17 koševa predvodili su pobjedničku ekipu, dok su kod domaćina najefikasniji bili Erol Ersek s 21 i Benedikt Guttl sa 17 koševa.

Nakon četiri kola na ljestvici vode Poljska i Hrvatska sa po sedam bodova, no Poljaci imaju bolju koš razliku i bolji su u međusobnom srazu. Švicarska ima šest bodova, dok je Austrija izgubila sve četiri utakmice.

Posljednja dva kola su na rasporedu u veljači iduće godine.