Clippersima je za peto mjesto u Zapadnoj konferenciji bila potrebna pobjeda u Phoenixu do koje su stigli preokretom u četvrtoj četvrtini iako su domaćini igrali bez četvorice svojih najboljih igrača koje su odmarali za doigravanje, Kevina Duranta, Devina Bookera, DeAndrea Aytona i Chrisa Paula.

Krajem treće četvrtine bilo je 10 razlike za oslabljene Sunse, no Kawhi Leondar se pobrinuo kako bi spriječio iznenađenje postigavši 12 od svojih ukupno 25 koševa u posljednjoj dionici utakmice. Prvi strijelac Clippersa bio je Norman Powell koji je ušavši s klupe zabio 29 poena, a 25 je uz Leonarda ubacio i Russell Westbroook. Hrvatski centar Ivica Zubac je za 25:02 minuta provedenih u igri za Clipperse ubacio 10 poena (šut za dva 5-7) uz 8 skokova i 2 blokade. Kod Sunsa je pruženu priliku najbolje iskoristio Saben Lee sa 25 ubačaja i 10 asistencija.

Kako su Sunsi još ranije osigurali četvrto mjesto na Zapadu, upravo će se Sunsi i Clippersi sastati u prvom krugu doigravanja kada će igrati do četiri pobjede.

Branitelji naslova Warriorsi izbjegli su "play-in" pregazivši posljednjeg dana ligaškog dijela sezone Blazerse sa 157-101 postavivši pritom rekord lige po broju postignutih poena u prvoj četvrtini. Warriorsi su prvih 12 minuta ubacili nestvarnih 55 poena i već nakon te dionice imali sigurnu pednost 55-27. Stephen Curry je utakmicu okončano sa 26 pogodaka za 22 minute provedene na parketu, dok je Moses Moody s klupe dodao 25. Kod domaćih je Skylar Mays ubacio 21 uz 12 asistencija.

Warriorsi su sezonu okončali s omjerom pobjeda i poraza 44-38 kao i Clippersi, ali s obzirom da su Clippersi bolji u međusobnom omjeru Warriorsi su završili na šestom mjestu Zapada pa će u prvom krugu doigravanja igrati protiv trećih Sacramento Kingsa.

Los Angeles Lakersi će tako ipak prolazak u doigravanje morati tražiti kroz "play-in" iako su u nedjelju na svom parketu nadigrali Utah Jazz sa 128-117. LeBron James je predvodio Lakerse sa 36 koševa, dok je Kris Dunn sa 26 ubačaja, 10 skokova i 8 asistencija bio prvo ime Jazza za koji je Luka Šamanić odigrao 29:44 minuta i ubacio 9 poena (šut za dva 4-6, trica 0-8, slobodna bacanja 1-1) uz 2 skoka, 3 asistencije i 1 osvojenu loptu.

Lakersi su sezonu završili na sedmom mjestu Zapada sa 43-39 pa će u prvoj utakmici "play-ina" u noći s utorka na srijedu ugostiti Minnesotu Timberwolvesa. Pobjednik te utakmice će u prvom krugu doigravanja igrati protiv drugoplasiranih Memphis Grizzliesa, dok će poraženi imati još jednu priliku izboriti nastup u posezoni u petak protiv pobjednika utakmice između New Orleans Pelicansa i Oklahoma City Thundera.

Minnesota je stigla do osmog mjesta na Zapadu i mogućnosti da ima dvije prilike za ulazak u "play-in" zahvaljujući 113-108 domaćoj pobjedi protiv izravnog konkurenta New Orleansa. Karl-Anthony Towns sa 30 ubačaja i Anthony Edwards sa 26 pogodaka i 13 skokova bili su najbolji kod Minnesote, dok New Orleansu nije bilo dovoljno 42 poena i 12 skokova Brandona Ingrama.

New Orleans će tako u prvom krugu "play ina" u srijedu ugostiti Oklahoma City Thunder, poraženi iz tog susreta okončat će sezonu, dok će pobjednik imati priliku u petak izboriti osmo mjesto i nastup u doigravanju protiv prve momčadi Zapada Denver Nuggetsa na gostovanju kod poraženog iz ogleda Lakersa i Wolvesa.

Oklahoma City je i prije posljednje utakmice ligaškog dijela bio siguran na 10. mjestu Zapada pa je u utakmici protiv Memphis Grizzliesa igrao bez svojih najboljih igrača. Iako je bio u sastavu, priliku za igru nije dobio niti Dario Šarić, no Thunder je na svom terenu sa 115-100 svladao Memphis Grizzliese. Tre Mann je sa 24 košea i po 12 skokova i asistencija predvodio Thunder kod kojega su četiri igrača postigla više od 20 koševa dok je Kenneth Lofton ubacio 42 poena uz 14 skokova za Grizzliese koji su također odmarali svoje najbolje igrače.

PLAY-IN

Istok

Miami (7) - Atlanta (8)

Toronto (9) - Chicago (10)

poraženi 7/8 - pobjednik 9/10

Zapad

LA Lakers (7) - Minnesota (8)

New Orleans (9) - Oklahoma City (10)

poraženi 7/8 - pobjednik 9/10

PLAY-OFF

Istok

Milwaukee (1) - ?

Boston (2) - Miami/Atlanta

Philadelphia (3) - Brooklyn (6)

Cleveland (4) - New York (5)

Zapad

Denver (1) - ?

Memphis (2) -LA Lakers/Minnesota

Sacramento (3) - Golden State (6)

Phoenix (4) - LA Clippers (5)