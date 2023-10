NBA sezona na sjajan je način započela za Ivicu Zubca, našeg najboljeg centra, koji je poput lastavice letio, letio pod koševima i dizao publiku na noge.

Čitlučanin bio je jedan od najistaknutijih igrača u pobjedi Los Angeles Clippersa nad Portland Trail Blazersima 123:111 noćas u Los Angelesu, po hrvatskom vremenu.

Pokazao je pritom eksplozivnost u reakcijama, vidi se kako je dobro pripremljen. Fizički jako dobro izgleda...

Spuštena rampa iz Čitluka

U nešto manje od 26 minuta na parketu ubacio je Zu 20 poena i tome pridodao 12 skokova i četiri blokade. Susret je započeo u startnoj petorci... OVDJE pogledajte njegovu predstavu.

Pritom je hrvatski košarkaš imao i sjajan postotak šuta. I iz igre je gađao 8-10 i s linije slobodnih bacanja 4-5pogađao je s 80% uspješnosti. Posebno je imao dobru reakciju u startu susreta, kad je dva puta blokirao dva različita igrača.

"Zu, opet nije dopustio, izaziva ovacije publike u dvorani", vikao je komentator susreta.

Utakmica za pamćenje Zubca

Zubac je tako postao prvi košarkaš Clippersa nakon više od 40 godina s barem 20 poena i 10 skokova uz 80% šuta u prvoj utakmici sezone, što je odličan početak sezone za njega, javlja ESPN.

Uz Ivicu, Clipperse su predvodili Paul George (27 poena, šest asistencija, tri skoka) i Kawhi Leonard (23 koša, šest asistencija, pet skokova). Dobru utakmicu odigrao je i zvjezdani veteran Russell Westbrook s 11 poena, 13 asistencija i pet skokova. Westbrook i Zubac nekoliko su puta imali blisku suradnju na pick and rollu, što će biti ogledalo igre u jednom segmentu napada Clippersa. Inače, George i Zubac su oni koji često igraju pick and roll, to je njihova utrenirana shema igre...

Leonard i George opet u sedlu

Kod Portlanda je najbolji s 20 koševa i pet asistencija bio Malcolm Brogdon.

Clippersi su igrali prošle sezone s Leonardom i Georgeom u rosteru zajedno u samo 38 utakmica prošle sezone, kada su obojicu izbacile iz tračnica ozljede i momčad je izgubila u prvom krugu doigravanja.

Ali, sada su zdravi i u postavi, što podiže očekivanja za Clipperse dok jure za prvim NBA prvenstvom franšize, naslovom prvaka najjače košarkaške lige svijeta.

"Dobar je osjećaj", rekao je Leonard. "Sretan sam što sam imao dobru sezonu izvan sezone i što sam se mogao vratiti zdrav", dodao je Leonard, jedan od najboljih košarkaša svijeta u igru i u obrani i u napadu...

'Moramo ovako igrati svaku noć'

Njihovih 36 asistencija također su bile najviše u prvoj utakmici u NBA ligi ikad za njih. "Sviđa mi se kako smo jako igrali večeras i kako smo se natjecali", izjavio je trener Tyronn Lue.

"Moramo nastaviti igrati ovako svaku večer", dodao je Lue.

Malcolm Brogdon postigao je 20 koševa s klupe i predvodio Blazerse, koji su sezonu otvorili bez Damiana Lillarda. Zamijenili su ga u Milwaukee u rujnu, okončavši 11-godišnji niz u Portlandu koji je uključivao sedam All-Star izbora i osam nastupa u doigravanju.

Što se tiče ostalih hrvatskih košarkaša, Bojan Bogdanović za Detroit Pistonse nije nastupio zbog ozljede zbog koje ga neće biti još barem četiri tjedna, dok je Luka Šamanić u porazu Utah Jazza od Sacramento Kingsa 130:114 dobio dvije i pol minute te ubacio dva poena. Dario Šarić je s Golden State Warriorsima igrao u utorak.