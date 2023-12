Nije samo noćas po hrvatskom vremenu Bojan Bogdanović oduševio američke ljubitelje košarke. Najbolji hrvatski centar Ivica Zubac ostvario je osobni najbolji učinak sezone u skokovima, a 18 poena izjednačenje je njegovog trećeg najboljeg napadačkog učinka u ovoj natjecateljskoj godini. Bio mu je ovo i osmi double-double ove sezone.

Portlandu je u prvoj utakmici sezone ubacio 20, a Denveru krajem prošlog mjeseca 23 koša. Četvrti puta u ovoj sezoni zaustavio se na 18. Dogodilo se to protiv Indiane koju su Clippersi zamrznuli na -24. Na kraju je semafor u Indianapolisu pokazivao 151-127. Bila je to osam uzastopna pobjeda u NBA ligi za zahuhtale Clipperse.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Ivica Zubac odigrao je fantastičnu skakačku utakmicu.

Clippersi su u naletu

Clippersi trenutačno imaju najveći niz pobjeda u ligi, a do ove su stigli uz 77 koševa do poluvremena i rekordom kluba u ovoj sezoni. Bennedict Mathurin ubacio je 34 poena za Pacerse, čiji su navijači zviždali Georgeu, kao što to uobičajeno rade od 2017. kada je isforsirao svoj odlazak iz kluba.

Kawhi Leonard i Paul George odradili su dosta teških zadataka Los Angeles Clippersa u ovoj utakmici, prenosi ESPN pisanje AP-a. Međutim, obol pobjedi su itekako puno dali i Zubac i Harden, posebno James koji je imao svoj šou. James Harden, dio velike trojke LA Clippersa, odigrao je ludih nepunih šest minuta u posljednjoj četvrtini i iskoristio ih za 21 koš (trica 6/7, ukupno 7/8), a utakmicu je završio s 35 poena i devet asistencija. Kawhi Leonard dodao je 28, a Paul George 27 koševa

'Bilo je zabavno gledati Hardena'

"Bilo je zabavno gledati to", rekao je Leonard kada su ga pitali o Hardenovom kasnijem paljenju svog warp sustava...

"Clippersi u posljednje vrijeme igraju košarku koja se mora vidjeti, pobijedivši u pet od posljednjih šest dvoznamenkastim rezultatom. Oni su u najdužem pobjedničkom nizu franšize od 2015./16. kada su imali 10 uzastopnih pobjeda, a sad su utrpali četvrti najveći ukupni broj poena u povijesti franšize i najveći ove sezone.

Los Angeles je priredio svoju posljednju predstavu protiv druge najgore obrane u NBA ligi. U međuvremenu, Pacersov napad obično s turbo punjačem čini se korak sporiji nakon povratka s 12-dnevnog putovanja koje ih je vodilo kroz vremenske zone.

Mathurin zabio 34 poena

Bennedict Mathurin imao je rekord sezone od 34 poena i vodio je Indianu. Isaiah Jackson zabio je 15 koševa dok je startao umjesto ozlijeđenog dvostrukog NBA prvaka Mylesa Turnera.

All-Star bek Tyrese Haliburton imao je slobodnu noć nakon što je propustio subotnju utakmicu zbog ozljede koljena. Imao je osam poena, 11 asistencija i četiri izgubljene lopte. Ali, nesposobnost obrane ponovno je razljutila trenera Pacersa Ricka Carlislea.

Rick Carlisle: 'Imamo metu na leđima'

"Imamo veliku metu na leđima zbog pobjeda u nekim utakmicama na turniru, tako da se Pacersi nikome ne prikradaju," kazao je Carlisle i dodao:

"Naš način razmišljanja, ako se pomakne na samo pokušaj nadmašivanja momčadi i dalje od bilo kakvog naglaska na obrani, to mora prestati i ako to znači velike promjene postave, to će se dogoditi", navodi američki novinar.

Paul George je ponovno mučio svoju bivšu momčad i navijače koji ga rutinski zvižde svaki put kad se vrati otkako je prisilio Indianu da ga zamijeni u ljeto 2017. U prosjeku zabija 36 poena u zadnjih pet utakmica u Indiani. Čisto da se zna da ga niti malo ne diraju zvižduci.

U početku su Pacersi čak izgledali dobro jer su sredinom druge četvrtine izgradili vodstvo od 51-46. Nije potrajalo. Los Angeles je preuzeo kontrolu s naletom 21-6 i poveo 67-57, vodio 77-66 na poluvremenu i povukao 114-94 nakon tri. Indiana se nikada nije oporavila.

Harden se u to pobrinuo ubacivši 12 od 16 iz igre i 8 od 11 na trice uz devet asistencija u svojoj najučinkovitijoj izvedbi otkako je kupljen iz Philadelphije u listopadu.

"Ne pokušavamo odigrati rezultat", naglasio je Leonard. “Pokušavamo osvojiti četvrtine. Čak i ako imamo 20 bodova, još uvijek moramo raditi svoj posao i biti učinkoviti.”