U najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, NBA ligi, noćas po hrvatskom vremenu odigrane su četiri utakmice. Miami je u gostima dobio Detroit sa 100-92, New York je obranio svoj parket slavnog Madison Square Gardena pobjedom nad Los Angeles Lakersima 106-100, dok su Blazersi u Portlandu svladali Denver sa 119-100.

Produžetak u Staples Centeru, utakmica završila iza sedam ujutro po hrvatskom vremenu

Uzbudljivo u LA-u

Zanimljivo je bilo u Staples Centeru, gdje su domaći LA Clippersi Ivice Zupca i Dallas Mavericksi Luke Dončića igrali produžetak u kojem su Mavericksi bili bolji i na kraju pobijedili 112-104. Regularni dio završio je 103-103, nakon šuta Paula Georgea step-back šutom na sistenciju Terancea Manna, u posljednjoj sekundi, koji je ušao.

Mavsi su prokockali pet poena prednosti u zadnjim sekundama i utakmica se za njih zakomplicirala. Kada je Maxi Kleber pri vodstvu Dallasa 102:97 ukrao loptu Reggieju Jacksonu 23 sekunde prije kraja, činilo se da je utakmica odlučena, ali Clippersi su brzo vratili posjed. Paul George promašio je tricu, ali lopta se odbila do Jacksona, koji je 4.2 sekunde prije kraja zabio za 102:100. Kleber je pogodio samo jedno slobodno bacanje, a preostala sekunda bila je dovoljna Georgeu da stavi tricu za produžetak, baš taman kad su se novinarski izvještaji završavali naslovljeni na pobjedu Dallasa...

No, produžetak je društvo iz Teksasa otvorilo furiozno i otišlo do kraja, kako se ono kaže, jer 5 minuta Clippersi nisu zabili koš. Serijom 7-0 na otvaranju produžetka pobjegli su Clippersima na 110-103, te je priča bila gotova. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u utakmici.

Big Zu raste u formi

Najbolji hrvatski centar, rođeni Čitlučanin, je za 26 minuta igre osnovnog dijela ubacio 10 poena uz 7 skokova i 2 dodavanja. Iz igre je šutirao 3-5, slobodna 4-4. Treću uzastopnu utakmicu Big Zu je uzeo najmanje 10 skokova, ukupno mu je ovo bio osmi put u ovoj sezoni da je u toj vrlo bitnoj rubrici i za njega osobno, ali i za momčad, išao do dvoznamenkastog učinka. Trenutno je na prosjeku od 10.2 poena, 8.4 skokova i 1.2 dodavanja, znači vrlo blizu double-double učinku. Možemo reći da, ako dostigne double-double prosjek, će ući u tzv. elitni krug centara u ligi koji su sposobni za takvo što...

Zubac igra sjajno, raste iz utakmice u utakmicu, samo pogledajte ovu njegovu sjajnu akciju na drugi obruč...

A onda i ovo briljantno dodavanje u kontri iza leđa, nakon dobre obrane...

Kristaps Porzingis i Luka Dončić predvodili su Maverickse sa 30, odnosno 26 poena. Dončić je imao i 9 skokova i isto toliko asistencija, bio je blizu triple-double učinku, a Porzingis je uzeo 7 skokova. Reggie Jackson predvodio je redove poražene momčadi Clippersa sa 31 poenom i 10 skokova, Paul George je zabio 26 poena uz 9 skokova i 6 asistencija.