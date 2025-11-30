Zubac igrao u četvrtom porazu Clippersa u nizu. Jokić predvodio Nuggetse do pobjede

Los Angeles Clippersi Ivice Zubca poraženi su sinoć na svom terenu, bolji od njih su sa 114-110 bili Dallas Mavericksi, a Zubac je odigrao odličnu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na terenu je proveo 37:50 minuta i uz šut iz igre 8/12 zabio 19 koševa te dodao još 11 skokova za svoj 11. double-double učinak ove sezone, četiri asistencije, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Kawhi Leonard predvodio je Los Angeles s 30 poena i osam skokova. James Harden dodao je 29 koševa, 11 asistencija i osam skokova za Clipperse, koji su izgubili četvrtu utakmicu zaredom. Clippersi (5-15) su izgubili sedam utakmica zaredom u Intuit Domeu otkako su pobijedili New Orleans 126-124 na Noć vještica. Mavericksi (6-15) su realizirali 20 poena iz 18 izgubljenih lopti Clippersa. Cooper Flagg je bio najbolji kod Mavericksa s 35 ubačaja, a Klay Thompson je ubacio 23 od čega je šest trica. Odmarajući Anthonyja Davisa drugu noć zaredom, Mavericksi su zaostajali 103-101 nakon trice Johna Collinsa za Clipperse 2:22 minute prije kraja. No, Thompson je zabio tricu koja je donijela vodstvo 1:52 minute prije kraja koje Mavericksi nisu ispustili.

Denver Nuggets su na gostovanju bili bolji s visokih 130-112 Phoenix Sunse, a Nikola Jokić je utakmicu završio s 26 poena, 10 asistencija i devet skokova. Pratio ga je Tim Hardaway Jr. s 23 poena, od čega je sedam trica. Jamal Murray je imao 24 poena i pet trica za Denver, dok su kod Phoenixa najbolji bili Dillon Brooks s 27 poena i Devin Booker s 24.

Golden State Warriorsi su u San Franciscu sa 104-96 nadigrali New Orleans Pelicanse, iako su bili bez svog najboljeg igrača Stepha Curryja. Jimmy Butler III i Gary Payton II zabilježili su double-double učinke u Curryjevoj odsutnosti. Butler je zabio 24 košea uz deset asistencija, a Payton je upisao 19 ubačaja i 11 skokova. Najbolji strijelac Pelicansa, koji su izgubili 11 od zadnjih 12 utakmica, bio je Zion Williamson s 25 ubačaja čemu je dodao i sedam skokova. Yves Missi imao je najviše skokova u momčadi, 10, uz devet poena, dok je Saddiq Bey postigao ukupno 21 poen, a Jeremiah Fears 16. Karlo Matković nije konkurirao za satava Pelicansa.

Standings provided by Sofascore

Indiana Pacers su sinoć kod Kuće sa 103-101 svladali Chicago Bullse a pobjedu im je dobio Pascal Siakam koji je zabio koš u zadnjoj sekundi. Siakam je utakmicu završio s 24 poena i devet skokova, a Bennedict Mathurin dodao je 19 poena za Indianu, koja je pobijedila četvrti put u prvih 20 utakmica. Suigrači Isaiah Jackson, Jay Huff i Andrew Nembhard postigli su po 14 poena. Tre Jones iz Bullsa zabio je koš iz polaganja 7,5 sekundi prije kraja utakmice za izjednačenje, prije nego što je Siakam odlučio utakmicu. Jones i Josh Giddey predvodili su Chicago sa po 17 poena. Nikola Vučević imao je 16 poena, osam skokova i šest asistencija, dok su Kevin Huerter i Ayo Dosunmu imali po 15 poena.

Minnesota Timberwolves su u Minneapolisu sa 119-115 bili bolji od Boston Celticsa, prekinuvši tako niz od tri poraza, a Anthony Edwards je zabio 39 koševa za pobjedu svoje momčadi. Julius Randle dodao je 16 poena i devet skokova za Timberwolvese, koji su prekinuli niz od tri poraza. Donte DiVincenzo postigao je 15 poena i pogodio 4 od 7 šuteva iz daljine. Jaylen Brown je bio najbolji kod Bostona, utakmicu je završio s 41 poenom. Neemias Queta zabilježio je double-double s 19 poena i 18 skokova za Celticse. Minnesota je u drugom poluvremenu nadigrala Boston 60-46 i izborila pobjedu.

Charlotte Hornetsi su sa 118-111 nakon produžetka kod kuće pobijedili Toronto Raptorse kojima je prekinut niz od devet pobjeda. Miles Bridges postigao je 10 od svojih 35 poena u produžetku, Kon Knueppel je dodao 20 poena, Collin Sexton 18 poena, a LaMelo Ball 14 poena za Hornetse, koji su ostvarili drugu pobjedu zaredom nakon niza od sedam poraza. Bio je to dug povratak za Charlotte, koja je zaostajala 17 poena u prvoj četvrtini, a čak 12 u zadnjoj. Scottie Barnes je dodao 30 poena za Toronto, dok su suigrači Brandon Ingram i Immanuel Quickley obojica postigli 22 poena.

Milwaukee Bucksi su prekinuli niz od sedam poraza i u gostima uvjerljivo sa 116-99 slavili protiv Brooklyn Netsa. Predvodio ih je Giannis Antetokounmpo sa 29 poena, a AJ Green je dodao 15 poena šutirajući 5 od 7 za tri poena. U redovima Netsa najučinkovitiji je bio Danny Wolfs 22 poena, što je njegov osobni rekord, dok je Jalen Wilson dodao 13.

Detroit Pistonsi su u gostima sa 138-135 nadigrali Miami Heat iako su u zadnjoj četvrtini gotovo skroz ispustili vodstvo od 22 poena. Cade Cunningham postigao je 29 poena i osam asistencija za Detroit, a Tobias Harris je ubacio 26 koševa. Duncan Robinson, koji je prvi put igrao protiv svoje bivše momčadi, ubacio je 18 poena, dok je Paul Reed dodao 13 poena uz 10 skokova. Andrew Wiggins predvodio je Heat, koji je prekinuo niz od šest pobjeda, s 31 poenom. Normal Powell imao je 28 poena, a Tyler Herro 24. Bam Adebayo dodao je double-double s 15 poena i 10 skokova.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Komentatori nisu mogli vjerovati kako je u borbi izgledao Poljak: 'Uh, na što liči njegovo lice'