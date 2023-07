Hrvatski centar Karlo Matković odigrao je svoju do sada najbolju utakmicu u dresu New Orleans Pelicansa na NBA Ljetnoj ligi u Las Vegasu, on je u 82-73 pobjedi svoje momčadi protiv Phoenix Sunsa sudjelovao sa 13 koševa, pet skokova, tri blokade te po jednom asistencijom, i osvojenom loptom.

Kao i u prve dvije utakmice u Las Vegasu, Matković je startao u petorci Pelicansa, a ovoga je puta na terenu proveo 20:40 minuta te imao šut za dva 4-7 uz pogođenih pet od šest slobodnih bacanja.

Jedini učinkovitiji od njega kod Pelicansa bio je Tevian Jones sa 16 poena, dok je Sunse predvodio Hunter Hale sa 21 ubačajem.

Za Pelicanse je ovo bila druga pobjeda na Ljetnoj ligi.

Matkovića su Pelicansi izabrali na draftu 2022. godine kao ukupno 52., a prošle je sezone ovaj 22-godišnjak igrao za Cedevitu Olimpiju.