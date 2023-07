U jednom od svojih posljednjih intervjua legendarni bivši košarkaš Dennis Rodman ponovno je izazvao žestoku raspravu uspoređujući Michaela Jordana i Scottieja Pippena.

John Salley: 'Pippen je bolji od Jordana'

Rodman se složio s komentarima Johna Salleya koji je nahvalio Scottieja Pippena kazavši kako je bolji košarkaš od Michaela Jordana. Rodman je na to dodao kako Michael Jordan ne bi osvojio svojih šest naslova prvaka bez Pippena.

U razgovoru za Vlad TV Rodman je dodao:

"Rekao sam to i ranije, ali hvala Bogu da je Jordan imao Pippena jer nije mogao sam. Michael je imao 40 poena u svakoj utakmici, a Scottie je popunjavao praznine. To ga je učinilo velikom zvijezdom. Scottie je inovator kada su u pitanju krila. Današnja djeca su iste visine i rade isto što i on. Njegova igra bila je besprijekorna, bio je vrlo dobar. Da je igrao danas, imao bi triple-double prosjek", izjavio je Rodman, prenosi njegove riječi Thesportsrush.

Rodman je često bio ljubomoran na Jordana

"Gledajući unatrag, Dennis Rodman često je bio ljubomoran na Michaela Jordana", piše spomenuti američki portal.

Izrazio je Crv svoje frustracije još tijekom devedesetih jer nije dobio istu pažnju i (ili) novac kao njegovo leteće visočanstvo.

Dennis Rodman, tako, smatra Scottieja Pippena bitnijim košarkašem od Michaela Jordana. U svom intervjuu s Dennisom Rodmanom, Vlad je ponovio komentare bivšeg igrača Bullsa Johna Salleya o Scottieju Pippenu iz jednog starijeg intervjua.

'Mogli smo osvojiti četiri titule zaredom'

Salley je tada bio pozdravio Pippena kao najvještijeg igrača s kojim je igrao, stavljajući Jordana na stranu. Nakon toga, kada su Rodmana pitali da se složi s tim ili ne, on se tako složio sa Salleyem. Rodman je još malo govorio o generaciji u kojoj su igrali još Steve Kerr, Ron Harper, Toni Kukoč i Luc Longley.

"U dokumentarcu Last Dance Phil Jackson je sve to ispričao. Rekao je da nam je to posljednja sezona, naš posljednji ples i da se Jordan neće vraćati. Wow, čovječe, to je to? Nisam mogao vjerovati. Mogli smo osvojiti četiri titule zaredom, htio sam da ostanemo na okupu, ali Michaelu je bilo svega preko glave", rekao je Rodman i zaključio:

'Pippen bio frustriran zbog velikog ugovora kojeg je htio'

"Mislim da je Pippen bio frustriran zbog velikog ugovora, smatrao je da ga zaslužuje, dok mu Jerry Krause nije takvo što htio ponuditi. Smatrao je da zaslužuje više novca. Ja bih mu dao jer je Jordan imao 40-45 milijuna eura, a Scottie je tek kasnije dobio 20 milijuna. Ne znam, ja bih uzeo i deset i bilo bi mi dovoljno", kazao je Rodman.

Za spomenuti kako je Dennis Rodman bio NBA prvak s Detroit Pistonsima dva puta (1989., 1990.) i Chicago Bullsima tri (1996., 1997., 1998.). Sveukupno, dakle, ima pet prstena prvaka u karijeri.