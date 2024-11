Hrvatska uoči sudbonosne utakmice dobila novog kapetana: 'Velika mi je čast'

Moramo odigrati dobru utakmicu i prezentirati se na najbolji mogući način, rekao je izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Josip Sesar prije dvoboja protiv Bosne i Hercegovine u četvrtak.

U pitanju je susret trećeg kola skupine E kvalifikacija za odlazak na EuroBasket iduće godine. Ogled u Zagrebu u četvrtak, od 20 sati, protiv Bosne i Hercegovine, kao i nedjeljni dvoboj u Sarajevu protiv istog suparnika, ključne su utakmice na mogućem putu prema prvenstvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trenutačno na ljestvici ove skupine vodi Francuska s omjerom 2-0, Hrvatska i BiH imaju po 1-1, dok je Cipar bez pobjede.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prvi trening je djelovao malo nabacano, no u srijedu su već malo bolje legle stvari i ja se nadam da ćemo nakon video analiza spremni dočekati utakmicu. Još ćemo ponoviti napade, obrane i njihove eventualne slabe točke“, rekao je izbornik Sesar i potom se osvrnuo na nova lica u reprezentaciji, Luku Božića i Luku Šamanića.

„S Lukom Božićem sam cijelo vrijeme u kontaktu, zdrav je, u formi i spreman. Što se tiče Šamanića nemam nikakve dileme oko njegove igračke kvalitete, najveći mi je problem bila njegova fizička sprema. On posljednjih dana trenira s Cibonom, diže se iz treninga u trening i prilično dobro izgleda. Otkako sam došao na mjesto izbornika ponavljam kako nemamo pravo odreći se bilo kojeg igrača“, rekao je Sesar te se osvrnuo na Bosnu i Hercegovinu.

'Velika mi je čast biti kapetanom'

"Kako mi imamo svoje probleme, tako i oni imaju svoje. Mi nemamo Nakića, Filipovića, Brankovića i Hezonju. Momčad BiH od mlađih kategorija igra zajedno i dobro se poznaju. Veliki im je hendikep izostanak Muse za ovu utakmicu, većina je akcija u posljednjem kvalifikacijskom prozoru bila naslonjena na njega. Sigurno je da će morati napraviti drugačiju raspodjelu potrošnje lopti, no poznate su nam individualne kvalitete ostalih igrača i prema tome moramo odrediti način igre“, analizirao je Sesar.

Hrvatski kapetan u dvoboju tijekom četvrtka u Zagrebu bit će Filip Krušlin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"Velika mi je čast biti kapetanom. Kada sam počeo trenirati, nisam ni razmišljao da bi jednom moglo doći do toga. Zbog svima poznatih okolnosti dana mi je ta čast i time se jako ponosim. Očekuju nas dvije teške utakmice, pripremili smo se najbolje moguće, koliko se može u tri dana. Dobra je stvar da je većina igrača ovdje već neko vrijeme na okupu i mislim da smo spremni“, rekao je Krušlin i okrenuo se suparniku.

"Dobro ih sve poznajem, s većinom sam i igrao. Riječ je o dobroj i kvalitetnoj momčadi, no nema im Muse za prvu utakmicu, vidjet ćemo što će biti s drugom. Radi se o igraču koji nosi 90 posto njihovih napada i to će morati nadomjestiti. No, ne treba zanemariti ostale igrače koji igraju na dobroj razini i sigurno je da nas očekuje izazovna utakmica. Pritisak je individualna stvar. Ako čovjek želi pobijediti, uvijek osjeća određeni pritisak, no smatram da taj pritisak ne bi trebao sputavati“, zaključio je Krušlin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa