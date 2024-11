Sesar najavio dvije sudbonosne utakmice s BIH: 'Sigurno nam neće biti lako'

Izbornik Josip Sesar najavio je utakmicu kvalifikacija za EuroBasket protiv BIH u Zagrebu. Istaknuo je kako se priprema za taj susret već dva mjeseca i vjeruje da će igrači pokazati najbolje od sebe.

Hrvatska ima za cilj pobijediti BIH, a Sesar smatra da momčad ima kvalitetu za to.

"Sama ta dužnost izbornika normalno da vas tjera da morate kako se kaže biti 24 sata "unutra". Ja iako ove godine nisam u onom prijašnjem, klupskom statusu, sad već 2 mjeseca pripremam baš ovu utakmicu koja je sad pred nama. Međutim, jako je teško pripremati nešto što će se zbiti za dva mjeseca jer pogode nas recimo eto ove dvije ozljede, ostanemo bez dvojice. Zato smo u zadnjih pet dana napravili širi popis, baš zbog toga ako bi došlo do neke ozljede. Imamo mi i sada neke sitne probleme između ovih 15 igrača, makar u redu, nije ništa veliko. Zato mi je i trening u ponedjeljak lakši, više "informacijski", da vidim u kakvom su stanju", kaže i nastavlja:

"A sad ono pitanje jesam li sretan…? Mogu reći da sam djelomice zadovoljan. Drago mi je da se malo ipak probudila ta uspavana košarkaška publika. Ima dosta ljudi koji su mi zadnjih tjedana, mjeseci znali doći i reći u stolu - "Čestitam kako ste napravili ovo ili ono". Mislim da se nije ništa napravilo. Ništa veliko. Posložili neki sustav, to da, ali daleko smo od nečega što bi trebalo, kako se veli, vratiti hrvatsku košarku. Ma što god to značilo, gdje i kako vratilo. Ja se nadam da će se to dogoditi, ali ono što je nama bitno, ne smijemo se odreći niti jednog igrača jer nemamo preveliku bazu. Moramo sa svim igračima biti pažljivi i strpljivi, pogotovo ovi mlađi koji dolaze. Na njih valja obratiti pozornost da su u snažnom, pravom sustavu u klubu."

Za kraj je konkretno pričao o reprezentaciji BIH.

"To je momčad koja već nekoliko godina igra zajedno, od mlađih uzrasta do seniora. Poznaju ovdašnju košarku, većina ih je igrača ABA ligu. Od Edina Atića, preko Aleksandra Lazića, pa Kenana Kamenjaša koji igra sad u Budućnosti. Hoće li im doći Džanan Musa, ne možemo znati. Za prvu u Zagrebu sigurno ne, za drugu već možda. Ondje je Amar Alibegović koji igra ove sezone jako dobro u Trapaniju kod Jasmina Repeše. Tu je Miralem Halilović, nekad u Zagrebu, igrač sa strašnom međunarodnom karijerom, sada je u Dinamu iz Sassarija. Imaju stvarno dobre igrače. Mi smo skloni onako, pogotovo javnost koja površno prati neke stvari, podcijeniti suparnika, međutim mislim da su to igrači koji svojom kvalitetom itekako zaslužuju ugovore i karijeru koju imaju, kao i mjesto u njihovoj reprezentaciji. Sigurno nam neće biti lako, ali u odnosu na naše stanje ćemo odrediti narednih dana što i kako napadati. Pripremit ćemo i neku alternativnu obranu, uz čovjek na čovjeka koja nam je primarna. Ponekad znate i utakmica sama diktira tijek, promjene itd."

