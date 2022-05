Nekoliko srpskih medija raspisalo se o mogućnosti izlaska hrvatskih klubova iz ABA lige. Tamošnji MozzartSport piše kako je HKS na nedavnoj sjednici iznio prijedlog da naši klubovi odustanu od nastupanja u regionalnoj ABA ligi.

Ako se takav prijedlog provede u djelo, hrvatski predstavnici bi se preselili u drugu regionalno natjecanje, Alpe Adria Cup. On okuplja klubove iz centralne Europe, točnije iz Austrije, Češke, Poljske, Slovačke i Slovenije.

Srpski mediji pišu kako bi eventualni izlazak hrvatskih klubova iz ABA lige potpuno zatvorio vrata Euroligi te bi se okrenuli natjecanjima pod okriljem FIBA-e.

Dobra stvar za Hrvatsku?

Navodni razlog je to što hrvatski klubovi žele više raditi s mladim igračima, što u ABA ligi nisu mogli. To bi bila velika stvar za hrvatsku košarku, ako uopće dođe do toga.

Index je za komentar nazvao legendarnog hrvatskog košarkaša, Dinu Rađu.

"Ništa mi nismo odlučili, nego smo u utorak na sjednici ponudili klubovima opciju da igraju Ligu prvaka, Eurokup i Alpe Adria Cupa te će im sve biti plaćeno. Na njima je da odluče, imaju rok od tjedan dana za to. Dakle, idući utorak ćemo sve znati", rekao je predsjednik Stručnog savjeta HKS-a.

"Ako pristanu, iduće sezone neće moći igrati ABA ligu. Zbog rasporeda bi to bilo nemoguće, no mislimo da bi to bilo sjajno za hrvatsku košarku. Što nam je ABA liga donijela u posljednjih 20 godina? Ništa. Životarimo i borimo se za opstanak, a liga se pretvorila u poligon Crvene zvezde i Partizana za dovođenje stranaca", zaključio je.