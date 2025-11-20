Hezonja u skromnoj večeri, Real jedva slavio: Završnica Eurolige donijela velike preokrete

Mario Hezonja imao je skromnu večer u dresu Real Madrida, no njegova je momčad ipak stigla do dramatične pobjede. U susretu 12. kola Eurolige, Real je na svom parketu svladao Žalgiris rezultatom 100:99, a hrvatski reprezentativac proveo je nešto više od 14 minuta na terenu uz učinak od dva poena, jednog skoka i jedne asistencije.

Hezonja je tijekom utakmice šutirao 1/3 za dva poena te 0/1 za tricu, a upisao je i dvije izgubljene lopte. Unatoč slabijoj individualnoj večeri, Real je došao do važnog trijumfa kojim je izjednačio svoj omjer na 6-6, trenutno zauzimajući 11. mjesto na ljestvici.

Najraspoloženiji u redovima madridske momčadi bio je Theo Maledon s 25 poena, dok je za Žalgiris briljirao Sylvain Francisco, koji je ubacio čak 33 poena i dugo držao litavski sastav u igri.

U ostalim utakmicama večeri vrijedi izdvojiti uvjerljiv poraz Dubaija, momčadi koju vodi Jurica Golemac – Panathinaikos je slavio sa 103:82. Efes je, unatoč velikim kadrovskim problemima, stigao do vrijedne pobjede protiv Barcelone (74:73), dok je Monaco potpuno nadigrao Asvel u gostima (84:52).

