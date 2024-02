Sukob Jusufa Nurkića i Draymonda Greena definitivno nije prestao, a nakon nove epizode čini se da ćemo ga gledati još neko vrijeme. Nakon prvog udarca u lice i suspenzije od mjesec dana Green i Nurkić ponovno su se sreli prije nekoliko dana i bilo je žestoko. Nurkić je nakon utakmice poručio da 'Green zbog ponašanja ne zaslužuje drugu šansu', a to je samo dodatno isprovociralo Greena koji se u svom podcastu potpuno obrušio na Nurkića.

"Mali izadje u medije i kaže: 'Povlačim riječi. On ne zaslužuje drugu šansu. Samo je pitanje trenutka kada će opet udariti nekoga'. Pitam se zašto to priča? Zato jer sam ga uništio? Što se to u toj utakmici dogodilo da kažeš tako nešto, osim toga što si osramoćen i što nisi dovoljno dobar. Nisi dovoljno dobar ofenzivno, nemaš ništa u igri. Teži si od mene 40 kila i viši 15 centimetara i to je nebitno. Od Curryja si 60 kila teži i 20-ak centimetara viši pa čak niti preko njega nisi uspio zabiti. Nisi uspio zabiti ni preko Klaya Thompsona", rekao je Green pa nastavio:

"Sve što je mali uspio je zabiti horokom, što znači da nije mogao doći do koša i onda još slavi tako što pokazuje 'da sam suviše nizak za njega'. Udara u pod i te stvari. Iskreno, nisi dovoljno dobar da radiš takve stvari. Gledao sam tog malog kako nedavno nekog pušta da puca tricu, a on mu okreće leđa i ide na skok. Takve klaunove sam već viđao i to je nepoštovanje igre i protivnika. I onda taj klaun meni u lice ovako slavi. Ode u medije i kuka, a on je kao nedužan i dovodi u pitanje moj karakter. Kakva kukavica."

'Kakva kukavica'

Green je optužio Nurkića i da ga je Nurkić pokašao isprovocirati 'niskim udarcima'.

"Nije uspio. Faulirao me, gazio preko mene, nisam reagirao. Ne obraćam pažnju na nebitne likove. Ne iznenađuje što je izašao pred medije i rekao to što je rekao. Taj isti lik od 150 kila je legao na pod i da nije tako reagirao, vjerojatno ne bih bio suspendiran. Glumio je da je mrtav i on mi kaže da ne zaslužujem drugu šansu. Kakva sramota i šta očekivati od takvog lika?", rekao je Green.

Odgovor Nurkića nismo morali dugo čekati.

"Dobro je, frajeru. Nemoj samo predugo ostati na podcasstu, zakasnit ćeš na terapiju", napisao je Nurkić uz emoji koji 'umire od smijeha'.

