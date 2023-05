Hrvatski košarkaš Mario Hezonja bio je ključni igrač Real Madrida u velikom preokretu protiv Partizana i osvajanju Eurolige.

Nakon sjajnih igara u finalu, grčki i španjolski mediji počeli su objavljivati informacije o tome kako za Hezonju, kojeg vodi grčki menadžer Kostas Papadakis, postoji veliki interes drugih klubova.

Kako je objavio portal Apex , grčki velikan Panathinaikos i upravo Partizan, kojeg je pobijedio u finalu, žele dovesti Hezonju. No, ističu Grci, niti jedan od ta dva kluba nema puno šanse za dovođenje našeg Marija.

"Hezonja ima ugovor s Realom do 2024. godine i odštetnu klauzulu koja se može aktivirati samo u slučaju odlaska u NBA. Ako bi Hezonju želio neki europski klub, morao bi platiti puno veću odštetu, a ni Panathinaikos ni Partizan si to trenutačno ne mogu priuštiti. Nakon što mu je donio Euroligu i etablirao se kao vrlo važan dio momčadi, Real Hezonju neće pustiti ni u jedan europski klub. Najrealnije je da do kraja odradi ugovor u Madridu i onda odluči gdje će nastaviti karijeru - ili u nekom europskom klubu ili u NBA ligi", piše Apex.

Hezonja nikada nije skrivao simpatije prema Partizanu, a navijači beogradskog kluba obožavaju i njega.

"Partizan? To je moja najdraža ekipa od svih ovdje, draža mi je i od Cibone. Ta atmosfera, navijači, to je luda kuća! A po radu su najpoznatiji na Balkanu. Bio bi to dobar potez, zašto ne? Ne zanima me što će tko misliti ili zamjerati, ovdje su nas košarkaše davno otpisali i ružno nas komentiraju", izjavio je Hezonja 2012. godine i tu mu izjavu Grobari nisu zaboravili.

