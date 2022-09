Ipak nije išlo. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija nije se u nedjelju poslijepodne uspjela plasirati u četvrtfinale EuroBasketa, uspješnija je u osmini finala u Berlinu bila Finska sa 94-86 (20-21, 25-22, 22-22, 27-21).

Babo zabio 23, Smith 17, Šarić također dobar

Briljirao je u sastavu Finske NBA igrač velikih mogućnosti Lauri Markkanen sa 43 koša i 9 skokova, Sasu Salin je dodao 17, dok je u sastavu Hrvatske u svojoj možda i posljednjoj utakmici za reprezentaciju Bojan Bogdanović ubacio 23 poena, Jaleen Smith je ubacio 17, a Dario Šarić 12 uz 8 skokova i 6 asistencija.

Finska je utakmicu "prelomila" serijom 10-0 kojom se nakon 77-77 4:48 minuta prije kraja odvojila na 87-77 2:24 minute prije isteka vremena.

U tom razdoblju Huff i Salin su pogodili trice, dok su dva dalekometna pokušaja Bogdanovića bila neprecizna. Za komentar susreta nazvali smo proslavljenog bivšeg košarkaša Franju Arapovića. Franjo nam je rekao kako je obrana razlog porazu u ovoj utakmici...

'Nismo igrali obrani i bili smo nervozni'

"Pa da je dobar dan baš i nije, mogao bi biti i bolji. Što se dogodilo? Hrvatska nije igrala obranu, 94 poena to dokazuju. Kad ti jedan igrač da 43 poena, pa nije... Ali, to je tako, nažalost to je tako. Lauri Markkanen je dobar košarkaš, ali moraš se drugačije postaviti prema njemu. Ali, to je već struka. Dakle, imao si dva čovjeka koji ti zabijaju, to je Sasa Salin koji igra nešto malo mlađi od mene i imaš Lauri Markkanena koji zabije, on je takav igrač. E sad, treba ga svesti da promaši jedno šest-sedam lopti, a ne da zabije svaku", kazao nam je Franjo Arapović i dodao:

'Gledaš i znaš da se ništa neće promijeniti'

"Šariću ostane lopta nakon time-outa u ruci, a da ne govorim onaj 00:01 do kraja, primiš dvicu. Obrana, samo je to, stvar obrane. Obrana je glavna, primio si 94 poena a ako hoćeš proći ne smiješ primiti više od 75. U ostalim susretima smo imali Grčku koja je puno jača od nas i Italiju koja nas je dobila. I što sad? Nema tu ništa, šuti, pokrij se po ušima u dođi doma. Svatko će otići za svojim poslom. Gledaš utakmicu i znaš da se neće ništa promijeniti, vidim kako je počelo, kako se igralo. Mi smo više pažnje posvetili sucu nego Markkanenu i Salinu. Nepotrebna nervoza".