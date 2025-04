Filip Barna, košarkaš FMP Soccerbet, provocirao je s podignuta tri prsta u nekoliko navrata za vrijeme jučerašnje utakmice 27. kola regionalne Admiral Bet ABA lige na Gripama između KK Split i FMP-a.

Barna je u nekoliko navrata postignute trice slavio s podignuta tri prsta, što se smatra srpskim nacionalističkim pozdravom, javlja Slobodna Dalmacija. To je izazvalo reakciju malobrojne publike koja ga je zbog toga i vrijeđala. Treba vidjeti hoće li ABA liga kazniti mladog košarkaša.

Na početku susreta nastala je pomutnja zbog toga što upravo Barna nije igrao u svom dresu. Imao je vlastite hlačice s brojem 88, ali i gornji dio dresa (majicu) od suigrača s brojem 28 Emrea Ozyegena. Što se pak tu dogodilo?

"Kako da kažemo, naša 'mica' koja nam sprema te stvari... Barna je broj 88, a ovo je bio dres broj 28. Jednostavno je to pobrkala. Hvala domaćinima što su nam u tome izašli u susret, da se unatoč tome odigra utakmica. Rijetko griješi. Ljudi griješe, treba i praštati", objasnio je trener FMP Soccerbet Saša Nikitović.

FMP Soccerbet pobijedio je Split rezultatom 85-72 (17-19, 22-22, 15-25, 18-19). U dvoboju bez rezultatske važnosti Split je držao priključak do sredine treće četvrtine, u 25. minuti je vodio sa 50-49, no uslijedila je serija gostiju od 10-0 kojom su preuzeli kontrolu rezultata i time su prelomili susret u svoju korist. Još prije kraja trećeg dijela dvoboja FMP je stvorio i 14 poena prednosti (66-52), da bi ta prednost nastavila rasti i početkom četvrtog dijela sve do najvećih 77-59. Do kraja dvoboja Split je tek ublažio poraz. Shannon Shorter je sa 23 koša bio najbolji strijelac Splita, dok su Filip Barna sa 21 i Petar Popović sa 20 ubačaja bili najučinkovitiji kod FMP-a.

Tri kola prije kraja natjecanja Split je 13. na ljestvici s omjerom pbojeda i poraza 8-19, dok je FMP nadomak plasmana u doigravanje, sedmi sa 14-13.

