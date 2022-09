U susretu 2. kola skupine B EuroBasketa košarkaša Francuska je u Koelnu svladala Litvu sa 77-73 (23-25, 17-16, 10-15, 27-17).

Bio je to dvoboj dvije snažne reprezentacije koje su u natjecanje ušle s porazima, Francuska od domaćina Njemačke, a Litva od branitelja naslova Slovenije. Litva je uoči posljednjih 10 minuta imala prednost 56-50, pet i pol minuta prije kraja i dalje bila u vodstvu od 64-62, no uslijedila je, pokazat će se, ključna 9-0 serija Francuske kojom je stigla do prednosti 71-64 dvije minute prije isteka vremena. Litva se primaknula na 75-72 3.7 te je kod tog rezultata Brazdeikis imao dva slobodna bacanja. Prvo je pogodio, a drugo namjerno promašio kako bi njegovi suigrači pokušali doći do lopte i šuta za izjednačenje ili pobjedu, no loptu je pokupio Gobert koji je zatim s dva pogođena slobodna bacanja postavio konačni rezultat.

Evan Fournier je predvodio Francusku sa 27 koševa, dok je Jonas Valančiunas ubacio 15 za Litvu.

U susretu 2. kola skupine C EuroBasketa košarkaša, u kojoj igra i Hrvatska, Ukrajina je u Milanu svladala Estoniju sa 74-73 (15-21, 18-14, 23-26, 18-12).

Estonija je vodila 39 minuta, samo da bi Ukrajina točno minutu prije kraja sretnim ubačajem Sidorova, koji je uhvatio loptu pod estonskim obručem nakon što je pokušaj Mihajluka za tricu blokiran, stigla do prednosti od 74-73.

Infarktna završnica

Posljednju priliku za pobjedu Estonija je imala nakon minute odmora sedam sekundi prije kraja, ali Kriisa se nije odlučio završiti polaganjem svoj prodor pod koš već je bacio loptu na tricu za Kullamaea, no ovaj nije dobacio niti do obruča.

Svjatoslav Mihajluk je sa 18 koševa predvodio Ukrajinu, dok je Maik-Kalev Kotsar sa 17 ubačaja bio najefikasniji kod Estonije.

Sljedeći protivnici naših košarkaša

Ukrajina je trenutačno na omjeru pobjeda i poraza 2-0, a Estonija na 0-2.

Hrvatska je nakon 86-65 pobjede protiv Velike Britanije ranije u subotu na 1-1, a Britanija na 0-2. U skupini su još Italija i Grčka koje imaju omjer 1-0 prije međusobnog ogleda u 21 sat.

Hrvatska će protiv Estonije igrati u ponedjeljak u 3. kolu, a protiv Ukrajine u četvrtak u 5. kolu.